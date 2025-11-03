THACO AUTO ra mắt xe ghế ngồi cao cấp THACO Cruizer 120S thế hệ mới - Phiên bản 29 chỗ

(GLO)- THACO AUTO chính thức giới thiệu THACO Cruizer 120S thế hệ mới - phiên bản 29 chỗ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển dòng xe bus ghế ngồi cao cấp. Sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của THACO trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng xe bus tại Việt Nam.

Thiết kế hiện đại - Không gian tiện nghi - Trải nghiệm đẳng cấp

THACO Cruizer 120S mang phong cách thiết kế hiện đại với mặt ga-lăng hình thoi độc đáo, kết hợp họa tiết chữ “T” đặc trưng của thương hiệu. Hệ thống đèn chiếu sáng LED được nâng cấp, giúp tăng khả năng chiếu sáng và tạo điểm nhấn nổi bật khi di chuyển ban đêm. Gương chiếu hậu chỉnh điện, sấy gương hỗ trợ tầm nhìn tối ưu trong mọi điều kiện thời tiết.

Khoang lái được thiết kế lấy người lái làm trung tâm, trang bị hàng loạt tiện ích: ghế lái cân bằng hơi, vô lăng tích hợp phím điều khiển, màn hình trung tâm Android, hệ thống khởi động Start/Stop cùng tính năng đóng/mở cửa từ xa.

Khoang hành khách rộng rãi với chiều cao lọt lòng 1.900 mm, lối đi 420 mm và bước ghế 860 mm, tạo không gian thoáng đãng và thoải mái. Hệ thống đèn trần full UV tông ấm, ghế bọc da cao cấp có thể ngả 135°, gác chân điều chỉnh 55°, tựa đầu linh hoạt, kèm đèn đọc sách, cổng sạc USB Type A & C và khay đựng cốc tại từng vị trí. Hệ thống điều hòa BOCK công suất lớn với cửa gió phân bổ đều đến từng ghế giúp không gian luôn dễ chịu.

Ngoài ra, xe còn có tùy chọn màn hình LCD 32 inch, hệ thống âm thanh chất lượng cao tích hợp micro không dây và mixer, phục vụ nhu cầu giải trí và thuyết minh du lịch. Khách hàng cũng có thể tùy chọn màu sắc, trang thiết bị nội thất để thể hiện phong cách riêng và tăng nhận diện thương hiệu.

Hiệu suất vận hành mạnh mẽ - An toàn tối đa

THACO Cruizer 120S được trang bị động cơ Weichai thế hệ mới với công suất 430Ps, mô-men xoắn 2.000 N.m, kết hợp hộp số Fast 6 cấp và cầu Fangsheng, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và ổn định trên nhiều địa hình.

Khung gầm monocoque bằng thép cường lực giúp tăng độ bền, chịu tải tốt và đảm bảo an toàn cao. Xe còn tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như: Cruise Control, ABS, ASR, phanh điện từ và camera lùi hồng ngoại, giúp người lái an tâm trong mọi hành trình.

Dịch vụ hậu mãi tận tâm - Đồng hành cùng khách hàng

THACO Cruizer 120S được áp dụng chính sách bảo hành 3 năm hoặc 200.000 km (tùy điều kiện khách hàng lựa chọn). Cùng với hệ thống showroom và xưởng dịch vụ trên toàn quốc, khách hàng dễ dàng bảo hành, bảo dưỡng và thay thế phụ tùng chính hãng.

THACO AUTO còn cung cấp dịch vụ sửa chữa lưu động 24/7, đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp và trung tâm chăm sóc khách hàng luôn sẵn sàng hỗ trợ, mang lại sự an tâm tuyệt đối trong suốt quá trình sử dụng xe.