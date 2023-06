Tập trung đôn đốc thu nợ thuế

(GLO)- Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tính đến cuối tháng 4, tổng nợ thuế toàn ngành Thuế tỉnh Gia Lai là 535 tỷ đồng, giảm 25 tỷ đồng so với cuối năm 2022 và giảm 147 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Chi cục Thuế TP. Pleiku, nợ thuế trên hệ thống quản lý thuế tập trung TMS tính đến hết tháng 4-2023 là 75,8 tỷ đồng, giảm 60,85 tỷ đồng so với cuối năm 2022. So với dự toán thu ngân sách được giao năm 2023 thì nợ thuế đang được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ ở mức thấp.

Để đạt kết quả này, lãnh đạo Chi cục đã giao chỉ tiêu thu nợ đến từng đội thuế, từng cán bộ để thường xuyên có giải pháp quản lý nợ, đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ thuế bằng nhiều biện pháp phù hợp như: trích tiền từ tài khoản tiền gửi, phong tỏa tài khoản tiền gửi ngân hàng, ngừng sử dụng hóa đơn, công khai nợ trên phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, Chi cục Thuế chủ động phối hợp cùng Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku để đôn đốc thu các khoản thuế đối với doanh nghiệp thi công công trình hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

Theo đánh giá của ông Trần Văn Thành-Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Pleiku, nợ thuế thường rơi vào các trường hợp gặp khó khăn về tài chính hoặc các trường hợp chây ì thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Do đó, công tác thu hồi nợ thuế luôn đối diện với nhiều thách thức, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế đang gặp khó khăn.

“Chi cục đã chỉ đạo các đội thuế chủ động nắm bắt tình hình kê khai, nộp thuế để có giải pháp phù hợp nhằm vừa giảm nợ thuế, vừa hạn chế phát sinh nợ thuế mới. Đồng thời, tiếp tục đồng hành hỗ trợ người nộp thuế vượt qua giai đoạn khó khăn bằng các chính sách hỗ trợ, nuôi dưỡng nguồn thu một cách tích cực và bền vững”-ông Thành cho hay.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, thu hồi nợ thuế đã góp phần tích cực vào kết quả thu ngân sách nhà nước do Chi cục Thuế TP. Pleiku thực hiện. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng thu nội địa (trừ tiền đất và xổ số kiến thiết) đạt 45% so với dự toán HĐND tỉnh giao, cao hơn mức bình quân chung toàn ngành.

Trong bối cảnh ngành Thuế đang tích cực triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người nộp thuế như gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ; giảm thuế bảo vệ môi trường, giảm 30% tiền thuê đất; nguồn thu ngân sách nhà nước bị chậm, giảm thì công tác thu hồi nợ thuế là một trong những giải pháp góp phần đảm bảo dự toán thu ngân sách năm nay.

Từ thực tế triển khai, ông Nguyễn Công Thạch-Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đức Cơ-cho biết: “Từ đầu năm đến nay, Chi cục tập trung chỉ đạo, giao chỉ tiêu đến các đội thuế, cán bộ thuế để đôn đốc, thu hồi kịp thời các khoản nợ thuế vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, bám sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn nhằm tham mưu các cấp có thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để người nộp thuế ổn định và hoạt động hiệu quả, nuôi dưỡng nguồn thu và thực hiện kịp thời nghĩa vụ thuế vào ngân sách, hạn chế phát sinh nợ thuế mới”.

Năm 2023, dự toán tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đức Cơ là 119 tỷ đồng, trong đó, nguồn thu do cơ quan Thuế quản lý (trừ tiền đất và xổ số kiến thiết) là 40 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm, Chi cục Thuế huyện Đức Cơ thu ngân sách 15,7 tỷ đồng, đạt 39,5% dự toán giao và bằng 109% so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn tại Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang, tính đến hết tháng 4-2023, nợ thuế giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ nợ so với tổng dự toán năm 2023 là 3,8%, đảm bảo kiểm soát tỷ lệ nợ ngành Thuế giao dưới 8%. Ông Hoàng Phi Dũng-Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang-thông tin: Trên cơ sở rà soát, phân tích, xác định rõ nguyên nhân đối với từng khoản nợ, Chi cục sẽ áp dụng các biện pháp phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất. Theo đó, đối với trường hợp nợ thuế dưới 30 ngày, Chi cục phân công công chức gọi điện thoại và ban hành thông báo nộp thuế, bên cạnh đó mời người nộp thuế lên làm việc để nắm bắt tình hình, nguyên nhân, đánh giá khả năng thu hồi nợ thuế.

Đối với nợ thuế từ 60 ngày đến dưới 90 ngày, Chi cục tiến hành xác minh thông tin tài khoản ngân hàng, đồng thời gửi thư nhắc người nộp thuế về việc sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế. Đối với nợ thuế trên 90 ngày, Chi cục ban hành quyết định yêu cầu trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bằng phương thức điện tử.

“Trong trường hợp người nộp thuế không đảm bảo khả năng tài chính thực hiện nghĩa vụ nợ thuế, Chi cục sẽ áp dụng cưỡng chế thông báo ngừng sử dụng hóa đơn cũng như áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác theo quy định nếu người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt quá hạn theo quy định”-ông Dũng nhấn mạnh.

Năm 2023, dự toán HĐND tỉnh giao tổng thu nội địa trên địa bàn là 5.660 tỷ đồng. Trong đó, tổng thu do cơ quan Thuế quản lý (trừ tiền đất và xổ số kiến thiết) là 3.989 tỷ đồng. 4 tháng đầu năm, tổng thu nội địa toàn tỉnh đạt 2.079 tỷ đồng, trong đó, phần thu do cơ quan Thuế thực hiện là 1.711 tỷ đồng, đạt 42,9% dự toán tỉnh giao. Điều đáng ghi nhận là công tác quản lý nợ thuế tiếp tục được kiểm soát và chuyển biến tích cực, góp phần bổ sung nguồn thu vào ngân sách. Tính đến cuối tháng 4, tổng nợ thuế toàn ngành là 535 tỷ đồng, giảm 25 tỷ đồng so với cuối năm 2022 và giảm 147 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.