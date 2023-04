Tập đoàn Vingroup báo lãi “khủng”

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Quý I/2023 của Tập đoàn Vingroup lên tới 4.264 tỉ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ.

Tin liên quan Tỉ phú Phạm Nhật Vượng vừa thành lập thêm công ty có vốn điều lệ 18.000 tỉ đồng

Chiều tối 24-4, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2023 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản ghi nhận vào thu nhập tài chính trong Quý I/2023 đạt 50.271 tỉ đồng, tăng 100% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ tốc độ bàn giao mạnh mẽ các căn hộ bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2 trong quý này.

Trong khi các lĩnh vực cho thuê bất động sản đầu tư, dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí, y tế và giáo dục đều ghi nhận tăng trưởng tốt. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 1 năm 2023 đạt 4.264 tỉ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại ngày 31-3-2023, tổng tài sản Vingroup đạt 596.877 tỉ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Liên quan đến việc huy động vốn, Vingroup cùng VinFast - công ty thành viên của tập đoàn chia sẻ Giải "Khoản vay xanh tốt nhất" cho khoản vay hợp vốn trị giá 500 triệu USD (bao gồm 400 triệu USD cho Vingroup và 100 triệu USD cho VinFast). Dù đây là khoản vay hợp vốn xanh đầu tiên được huy động cho mục đích đầu tư và các hoạt động kinh doanh nhưng Vingroup và VinFast đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường.

Kết quả, Vingroup và VinFast đã tăng quy mô huy động từ 300 triệu USD lên 500 triệu USD Mỹ, đánh dấu cột mốc mới trong hoạt động huy động vốn nước ngoài của tập đoàn.

Trong hoạt động công nghệ - công nghiệp, Quý I/2023 đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của VinFast khi công ty tiến hành bàn giao xe VF 8 City Edition tại thị trường Bắc Mỹ và gần đây nhất là bàn giao xe các mẫu xe VF 9 và VF5 tại thị trường Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng tiếp tục cho thấy sự ủng hộ của ông đối với VinFast khi quyết định thành lập Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green - Smart - Mobility), chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê ô tô, xe máy điện và dịch vụ taxi VinFast, nhằm phổ cập trải nghiệm di chuyển điện hóa, qua đó thúc đẩy lối sống xanh bền vững cho cộng đồng. Hiện Công ty GSM đã chính thức đưa dịch vụ taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam - Xanh SM vào hoạt động.

Ở khối thương mại dịch vụ, trong quý đầu năm, Vinhomes tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế nhà phát triển bất động sản hàng đầu khi tiếp tục bàn giao các sản phẩm nhà phố tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 và đặc biệt là lễ bàn giao hơn 1.000 sổ hồng cho cư dân phân khu The Rainbow (Vinhomes Grand Park, TP HCM).

Ở lĩnh vực bất động sản bán lẻ, Vincom Retail ghi nhận tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ năm trước, với tổng doanh thu hợp nhất tăng trưởng 42% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng trưởng 171%. Lượt khách đến trung tâm thương mại trong Quý I tăng 39% so với cùng kỳ, hồi phục 98% so với thời điểm trước dịch.

Đối với lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, hoạt động của Vinpearl phục hồi theo đà chung của thị trường du lịch. Tổng số đêm phòng bán Quý I/2023 đạt gần 296.000 phòng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.