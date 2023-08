Tảng đá lớn rơi xuống đè bẹp xe ôtô 7 chỗ đang chạy trên đèo

Do sạt lở trên đèo Bảo Lộc, UBND tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân từ TP Đà Lạt và các địa phương về TP Hồ Chí Minh nên tìm nơi lưu trú lại để đảm bảo an toàn.

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế vừa chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới và sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý III-2023.

(GLO)- Thời gian qua, các cấp chính quyền và lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân rộng 2 mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và Điểm chữa cháy công cộng tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ngoài việc phát hiện và xử lý tình huống cháy nổ, các mô hình này còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư.