SYM 4MICAEP: Xe tay ga "con kiến" đa năng, giá 65 triệu đồng

(GLO)-Mới đây, mẫu xe tay ga đa chức năng SYM 4MICAEP đã chính thức ra mắt tại Đài Loan, lấy cảm hứng từ hình ảnh con kiến. Tên gọi 4MICA (viết tắt của Formica trong tiếng Ý, có nghĩa là "con Kiến") thể hiện rõ mục tiêu và thiết kế độc đáo của xe.

Tham gia triển lãm EICMA 2025, hãng xe Đài Loan SYM đã giới thiệu nhiều dòng xe tay ga cùng một số mẫu mô tô côn tay phân khối nhỏ mới. Tuy nhiên, không có mẫu xe nào nổi bật và độc đáo như SYM 4MICAEP 2025.

SYM 4MICAEP 2025. Ảnh: S.T

Xe tay ga SYM 4MICAEP không chỉ độc đáo về tên gọi mà còn về thiết kế, được phát triển với mục đích phục vụ cho các shipper trong việc vận chuyển người và hàng hóa một cách linh hoạt và hiệu quả.

Mẫu xe này sở hữu một sàn để chân rộng rãi, dài 410mm, cung cấp không gian thoải mái cho người lái và có thể chứa hàng hóa. Hệ thống phanh đỗ xe tích hợp giúp xe có thể đỗ trên dốc mà không gặp khó khăn.

Đèn pha LED tròn đặc biệt của SYM 4MICAEP tích hợp cả đèn pha, đèn chiếu gần và đèn chạy ban ngày. Màn hình điều khiển LCD hiển thị thông tin về tốc độ, cùng với đèn cảnh báo khẩn cấp và cổng Quick Charge 3.0 giúp người dùng sạc các thiết bị điện tử khi cần.

Một điểm nổi bật khác của 4MICAEP là ghế sau có thể gập lại, cho phép chuyển đổi linh hoạt từ xe chở khách sang xe chở hàng mà không cần dụng cụ. Baga sau có khả năng mở rộng thêm 60%, tăng khả năng vận chuyển hàng hóa lên đến 40kg. Xe còn được trang bị các điểm gắn phụ kiện, lên đến 12 điểm, giúp shipper dễ dàng tùy chỉnh xe theo nhu cầu.

Về cấu trúc, 4MICAEP được trang bị khung sườn thép chắc chắn với phuộc ống lồng và hai bộ giảm xóc, bánh xe 12 inch cùng lốp 110/70 và 120/70. Hệ thống phanh đĩa kết hợp với công nghệ CBS giúp đảm bảo an toàn khi lái.

Về động cơ, xe sử dụng động cơ 4 kỳ, xi-lanh đơn, dung tích 125cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này cho công suất 8,4 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 10,3 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Với kích thước nhỏ gọn, chiều dài cơ sở 1.405mm, chiều dài 1.930mm, chiều rộng 690mm, và chiều cao yên xe 775mm, SYM 4MICAEP dễ dàng di chuyển trong thành phố. Bình xăng của xe có dung tích 8 lít. Mẫu xe này hiện có giá bán tại Đài Loan khoảng 65 triệu đồng.

