Suzuki Access 125 ra mắt thế hệ mới - “kỵ sĩ” thách thức Honda Lead 125

(GLO)- Suzuki Indonesia vừa trình làng mẫu xe tay ga đô thị Suzuki Access 125 thế hệ 2026. Lần nâng cấp mới mang đến nhiều thay đổi cả về thiết kế lẫn trang bị, hứa hẹn tạo nên sức cạnh tranh đáng kể trước những đối thủ trong phân khúc, đặc biệt là Honda Lead 125.

Thiết kế retro hiện đại, đậm chất riêng

Suzuki Access 125 2026 gây chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên với phong cách bo tròn mang hơi hướng retro, kết hợp hài hòa với các chi tiết hiện đại. Đáng chú ý nhất là cụm đèn LED hình chữ U, tạo dấu ấn thị giác riêng biệt.

Phía trước, chắn bùn kim loại dày giúp xe trông cứng cáp và cao cấp hơn so với nhiều mẫu tay ga phổ thông. Các chi tiết mạ chrome xuất hiện quanh thân xe góp phần làm tăng vẻ sang trọng – một yếu tố ngày càng được người dùng Indonesia và Việt Nam ưa chuộng.

Động cơ 124 cc mạnh mẽ, tối ưu cho đô thị

Sức mạnh của Access 125 đến từ khối động cơ 124 cc SOHC, tích hợp công nghệ Suzuki Eco Performance nhằm cải thiện khả năng vận hành và tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ cho công suất 6,2 kW cùng mô-men xoắn 10,2 Nm, mang đến lực kéo tốt ngay từ dải tua thấp – rất phù hợp cho môi trường phố đông.

Với trọng lượng chỉ 106 kg, mẫu xe cho cảm giác điều khiển nhẹ nhàng, dễ xoay trở. Hệ thống treo trước – sau được tinh chỉnh theo hướng êm ái nhưng vẫn vững chắc, đảm bảo sự thoải mái trong di chuyển hằng ngày.

Trang bị tiện nghi vượt trội trong phân khúc

Access 125 2026 tiếp tục duy trì những tiện ích vốn được đánh giá cao như: Cốp dưới yên rộng 24,4 lít; Hai hộc chứa đồ phía trước; Chìa khóa đa năng mở cốp và nắp bình xăng; Hệ thống Suzuki Easy Start khởi động chỉ với một nút bấm.

Ngoài ra, xe được trang bị cổng sạc USB 2A, đồng hồ analog kết hợp màn hình digital dễ quan sát và hệ thống phanh CBS giúp tăng độ an toàn khi phanh gấp.

Giá bán hấp dẫn, nhiều lựa chọn màu sắc

Suzuki Access 125 thế hệ mới có ba tùy chọn màu sắc mang phong cách cổ điển: Solid Ice Green; Pearl Grace White; Met Matte Black.

Xe được bán tại Indonesia với giá 25,5 triệu rupiah (tương đương khoảng 40,2 triệu đồng), mức giá được đánh giá cạnh tranh trong phân khúc tay ga đô thị 125 cc.