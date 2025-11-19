Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Honda Spacy 2026 ra mắt: Giá chỉ từ 32 triệu đồng, trang bị “ăn đứt” cả SH Mode

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Liên doanh Wuyang-Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu Spacy 125 đời 2026 tại thị trường Trung Quốc. Mẫu xe tay ga này gây chú ý khi sở hữu thiết kế retro tinh tế, động cơ eSP tiết kiệm nhiên liệu và hàng loạt công nghệ hiện đại vượt tầm phân khúc.

Spacy 125 2026 được phân phối với ba phiên bản gồm Tiêu chuẩn, CBS và ABS, có giá bán lần lượt 8.780 - 10.280 nhân dân tệ (tương đương khoảng 32 - 37 triệu đồng).

Phiên bản mới của Spacy 125 tiếp tục trung thành với phong cách retro sang trọng, kết hợp hài hòa giữa đường nét cổ điển và tinh thần hiện đại. Tổng thể xe toát lên vẻ mềm mại, thanh thoát - phù hợp với thị hiếu người dùng đô thị yêu thích sự lịch lãm.

glo-honda-spacy-1.jpg

Khách hàng có thể lựa chọn nhiều màu sắc thời trang như Trắng Sao, Trắng Mơ, Bạc Cơ Khí và Xanh Morandi, mang đến khả năng cá nhân hóa cao.

Sức mạnh của Spacy 125 2026 đến từ động cơ eSP thế hệ mới, cho công suất cực đại 9,38 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 10 Nm tại 5.750 vòng/phút.

glo-honda-spacy-3.jpg

Xe còn được trang bị công nghệ khởi động ACG siêu êm và hệ thống Idling Stop tự động ngắt động cơ khi dừng, giúp mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,87 lít/100 km - cho phép di chuyển hơn 300 km chỉ với một bình xăng đầy.

Điểm khiến Spacy 125 2026 nổi bật chính là công nghệ và tiện ích vượt trội.

Tất cả phiên bản đều sở hữu đèn pha LED, màn hình kỹ thuật số hiện đại và đặc biệt là hệ thống kết nối Wi-LINK, cho phép người dùng theo dõi tình trạng xe qua ứng dụng điện thoại thông minh - một tính năng mà ngay cả Honda SH Mode cũng chưa có.

glo-honda-spacy-2.jpg

An toàn nâng cấp theo từng phiên bản: Bản Tiêu chuẩn: Trang bị phanh tang trống trước/sau. Bản CBS và ABS: Nâng cấp với phanh đĩa trước và hệ thống chống bó cứng phanh ABS, mang lại cảm giác an toàn và ổn định hơn khi vận hành.

Với mức giá chỉ từ 32 triệu đồng cùng trang bị công nghệ cao, Honda Spacy 125 2026 hứa hẹn sẽ trở thành một trong những mẫu xe tay ga đáng chú ý nhất trong phân khúc phổ thông, đặc biệt với những ai tìm kiếm sự cân bằng giữa phong cách, tiện nghi và hiệu quả kinh tế.

