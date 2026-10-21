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Siết giám sát nhập cảnh, chủ động ngăn Ebola xâm nhập Việt Nam qua đường hàng không

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NHÃ UYÊN (theo Vietnam+, CAA)

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại châu Phi, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tăng cường giám sát hành khách từ vùng có dịch, phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm và chủ động triển khai biện pháp phòng, chống tại các cảng hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, bảo đảm phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp phù hợp đối với những trường hợp mắc bệnh hoặc có nguy cơ mắc bệnh nhập cảnh bằng đường hàng không.

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Cục Hàng không Việt Nam đề nghị tăng cường giám sát hành khách nhập cảnh từ vùng có dịch nhằm ngăn chặn nguy cơ Ebola xâm nhập Việt Nam qua đường hàng không. Ảnh minh họa: Báo Xây dựng

Theo đó, các đơn vị cần giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh từ vùng có dịch vào Việt Nam, phát hiện kịp thời những trường hợp nghi vấn để cách ly theo dõi; tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong công tác phòng chống bệnh Ebola, sẵn sàng các biện pháp đáp ứng, phòng, chống dịch bệnh tại các cảng hàng không.

Đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Y tế, bộ, ngành và cơ quan địa phương có liên quan để kịp thời kiểm tra, phát hiện các trường hợp nhiễm Ebola.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các cảng vụ hàng không triển khai các nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị hoạt động tại cảng hàng không.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Ebola là bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, có thể gây tử vong. Virus lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết của người nhiễm bệnh hoặc các bề mặt, vật dụng bị nhiễm dịch tiết.

Đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda được đánh giá là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế, do nguy cơ lây lan xuyên biên giới và tốc độ lan truyền nhanh.

Trước diễn biến này, WHO đã tăng cường mức độ sẵn sàng ứng phó Ebola tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc 3 châu lục nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ dịch lan rộng từ Cộng hòa Dân chủ Congo.

Tính đến nay, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận hơn 9.000 ca mắc Ebola và hơn 4.000 trường hợp tử vong. Đây được đánh giá là đợt bùng phát Ebola lớn nhất trong lịch sử nước này. Đáng chú ý, dịch bệnh đã xuất hiện tại các quốc gia láng giềng, trong đó Kenya báo cáo có 3 ca nhiễm.

Trong bối cảnh giao lưu quốc tế và vận tải hàng không tạo điều kiện cho việc di chuyển giữa các quốc gia, nguy cơ dịch bệnh lây lan qua biên giới đòi hỏi các biện pháp giám sát và ứng phó chủ động.

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