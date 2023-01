Rơi xuống giếng sâu 25 m, người đàn ông ăn lá cây, cầm cự nhiều ngày

Tin liên quan Đắk Lắk: Bắt 2 nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng mang theo mã tấu, dao găm

Chiều 18-1, tin từ Công an H.Cư Kuin (Đắk Lắk), đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cứu hộ thành công một người đàn ông bị rơi xuống giếng sâu 25 m trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 18.1, người dân đến Công an xã Dray Bhăng (Cư Kuin) báo tin có 1 chiếc xe máy để ở khu vực vườn bắp trên địa bàn xã nhiều ngày nay có dấu hiệu đáng ngờ.

Ngay sau đó, Công an xã Dray Bhăng phối hợp với Công an H.Cư Kuin cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác minh. Đến khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng công an phát hiện gần vị trí chiếc xe máy có một giếng đào, sâu khoảng 25 m và có tiếng người kêu cứu vọng lên.

Sau đó, Công an H.Cư Kuin đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH cử 20 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện tiếp cận hiện trường triển khai phương án cứu nạn.

Đến khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng công an đã đưa thành công nạn nhân lên khỏi giếng và đưa về trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe.

Được biết, người rơi xuống giếng là ông Y Son Ađrơng (46 tuổi, trú xã Hòa Hiệp, H.Cư Kuin). Theo trình bày của ông Y Son, cách đây 4 ngày ông đi bẫy chim và bị rơi xuống giếng sâu. Nhiều lần, ông Y Son kêu cứu nhưng không ai nghe, người này cũng cố leo lên khỏi giếng nhưng bất thành. Theo ông Y Son, do hiện là mùa khô nên giếng không có nước, trong 4 ngày qua, ông đã bứt lá cây mọc hai bên giếng ăn cầm hơi.