Quy Nhơn United ngổn ngang ngày trở lại

(GLO)- Sau hơn 3 tuần được nghỉ ngơi, Quy Nhơn United hội quân trở lại trong bối cảnh không ít khó khăn bủa vây. Ðây là thời điểm để đội bóng đất Võ nhìn lại hành trình đã qua, khắc phục những điểm hạn chế và chuẩn bị cho chặng đua phía trước.

Mặc dù Giải bóng đá hạng nhất năm 2025-2026 được nghỉ đến ngày 31-1-2026, sau đó mới tiếp tục thi đấu nhưng Quy Nhơn United không nghỉ ngơi dài ngày mà toàn đội sẽ có mặt tại Quy Nhơn vào ngày 30-11 để tập luyện trở lại.

Niềm vui của cầu thủ Quy Nhơn United trên sân nhà khi thắng Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh với tỷ số 3-1. Ảnh: A.N

HLV đội Quy Nhơn United Trịnh Duy Quang cho biết: “Ngay ở đầu mùa, Quy Nhơn United không có được các chuyến tập huấn, thiếu những trận đấu giao hữu để cọ xát, thế nên, khi vào giải đấu chính thức, tôi và các học trò vừa thi đấu vừa điều chỉnh đội hình.

Việc Quy Nhơn United hiện tạm xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, với 10 điểm có được sau 7 vòng đấu, là sự nỗ lực rất lớn của toàn đội. Thế nên, cần tận dụng được khoảng thời gian nghỉ của mùa giải để tiếp tục hoàn thiện lối chơi của đội”.

Sau 7 vòng đấu, Quy Nhơn United “bất bại” trên SVĐ Quy Nhơn. Mỗi khi được thi đấu trên sân nhà, Quy Nhơn United như lột xác thành một phiên bản khác. 11 bàn thắng được các chân sút của Quy Nhơn United ghi được vào lưới các đội khách phần nào đã minh chứng cho điều này.

Tuy nhiên, Quy Nhơn United lại liên tục thua trên sân khách. Rõ ràng HLV Trịnh Duy Quang và các học trò cũng như người hâm mộ không muốn điều này lặp lại, mong muốn đội có một lối chơi chắc chắn, giành chiến thắng cả trên sân nhà lẫn sân khách.

Tuy nhiên, hiện nay, SVĐ Quy Nhơn bị thiệt hại khá nặng sau cơn bão số 13 và đợt mưa rất lớn kế tiếp vừa qua. Một số khu vực của khán đài SVĐ bị tốc mái che, đặc biệt mặt sân cỏ hư hỏng nặng.



Việc khắc phục thiệt hại cần thời gian dài, trong khi Quy Nhơn United tập trung sớm lại cần sân để tập luyện.

Để giải quyết vấn đề này, HLV Trịnh Duy Quang cho hay: “Sau khi đội tập trung trở lại, chúng tôi đã có kế hoạch để tập huấn, cũng như đấu cọ xát với một số CLB trong khu vực, có thể là Hoàng Anh Gia Lai hoặc Khánh Hòa. Phương án này nhằm giúp đội hoàn thiện lối chơi, đồng thời để mặt cỏ sân Quy Nhơn có đủ thời gian phục hồi sau thiên tai…”.

Ngoài sự khó khăn về sân tập, Quy Nhơn United cũng bị thiệt thòi bởi chấn thương của các cầu thủ Bảo Tuấn và Thanh Thụ. Đây là 2 trung vệ có nhiều kinh nghiệm khi từng thi đấu thời gian dài ở đấu trường V-League.

Thế nhưng, chỉ sau 3 trận đấu, Bảo Tuấn đã bị chấn thương, được dự báo là sẽ phải điều trị và nghỉ hết mùa giải.

Trước đó, hậu vệ Thanh Thụ cũng bị chấn thương và phải nghỉ để điều trị dài ngày. Để có đủ lực lượng cho chặng đường dài, Quy Nhơn United cũng đã có kế hoạch tăng cường thêm cầu thủ cho giai đoạn 2. Theo thông tin mà chúng tôi có được, đội bóng đất Võ sẽ ưu tiên bổ sung thêm lực lượng ở vị trí thủ môn và hàng hậu vệ.

Sân bãi hư hỏng, lực lượng thiếu hụt, lịch tập luyện bị xáo trộn, tất cả khiến hành trình trở lại của Quy Nhơn United thêm phần ngổn ngang. Trong khó khăn, bản lĩnh và tinh thần đội bóng đất Võ cần được hun đúc rõ hơn.

Nếu tận dụng tốt quãng nghỉ này để khắc phục điểm yếu và ổn định đội hình, HLV Trịnh Duy Quang và các học trò hoàn toàn có thể trở lại đường đua khi mùa giải tiếp tục thi đấu với một diện mạo mới. Quy Nhơn United vững vàng và sắc bén hơn là điều người hâm mộ trông chờ thời gian tới.