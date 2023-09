Ngày 25-9, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hênh (sinh năm 1996, ngụ quận 8) và Lại Chí Thành (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Văn Đạt (SN 1982, trú tại xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện) về tội tham ô hơn 172 triệu đồng tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

(GLO)- Huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) có một số người từng lầm đường lạc lối theo FULRO, “Tin lành Đê ga” và vượt biên để đi nước thứ 3. Với phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng chia sẻ khó khăn với bà con”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh (Công an huyện) đã không quản ngại khó khăn, vất vả bám địa bàn để thực hiện nhiệm vụ, giúp nhiều người từng lầm lỡ hoàn lương, trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy, sống có ích cho gia đình và cộng đồng.

Ngày 23/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt xóa đường dây đưa ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không, đồng thời bắt giữ hai đối tượng.

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố, Bộ Công an khởi tố Nguyễn Mạnh Cương, Trưởng phòng Thương mại điện tử, Công ty cổ phần hàng không Vietjet, cùng nhiều bị can khác

Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Vũ Hồng Quang, nguyên Phó trưởng Phòng Vận tải Hàng không và Vũ Hoàng Dũng về tội 'đưa hối lộ.'