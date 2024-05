Ẩn họa tai nạn giao thông trên đường tránh Chư Sê

(GLO)- Nhiều nhà dân nằm sát mặt đường, thậm chí trong hành lang an toàn giao thông khiến tầm nhìn tại hầu hết các nút giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh Chư Sê bị che khuất, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất cao.

Tin liên quan Khởi tố vụ tai nạn giao thông tại đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê

Hiểm nguy rình rập

Rạng sáng 30-4 vừa qua, 1 vụ TNGT rất nghiêm trọng đã xảy ra tại ngã tư quốc lộ 25 với đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh Chư Sê giữa 2 xe ô tô khách giường nằm khiến 1 người tử vong và 17 hành khách bị thương. Vụ tai nạn này như một hồi chuông cảnh báo những mối hiểm nguy tiềm ẩn trên đoạn đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh Chư Sê dài gần 10 km này.

Lỗi vi phạm tốc độ của 2 tài xế xe khách là nguyên nhân chính dẫn đến vụ TNGT. Thế nhưng, những bất cập tại nút giao thông này cũng một phần khiến hậu quả của vụ tai nạn trở nên nghiêm trọng hơn.

Quan sát tại hiện trường, khu vực ngã tư này có 3 nhà dân nằm sát với mặt đường, che chắn phần lớn tầm nhìn ở các góc. Các tài xế khi đến vị trí này chỉ nhìn thấy nhau khi ở khoảng cách rất gần, nên nếu không chủ động giảm tốc độ từ xa thì nguy cơ cao dẫn đến TNGT.

Minh chứng cụ thể vấn đề này, ông Mai Đình Đảng (tổ 5, thị trấn Chư Sê) chỉ vào căn nhà khóa cửa của vợ chồng người con trai đã bỏ hoang lâu nay và cho biết: Từ cuối năm ngoái, con trai ông phải thuê nhà chỗ khác do mở cửa ra thì gặp ngay mép đường, rất nguy hiểm, đặc biệt là với nhà có trẻ nhỏ.

Theo ông Đảng, ngôi nhà xây trên phần đất ngày trước vợ chồng ông chia cho con trai. Khi làm đường, dự án thu hồi đất vào đến tận cửa khiến ngôi nhà nằm trong hành lang an toàn giao thông. Từ đó đến nay không thấy ai tiếp tục giải tỏa đền bù khiến gia đình con trai ông luôn thấp thỏm trước mối nguy TNGT rình rập. Nhô ra ngay khúc cua giữa quốc lộ 25 và đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh Chư Sê, ngôi nhà trở thành vật cản che khuất tầm nhìn của tài xế khi đến ngã tư này.

“Đáng lo là các xe đến đoạn này thường chạy tốc độ cao, chẳng may bị nổ lốp hoặc tránh nhau mà lao vào nhà thì hậu quả không thể nào lường hết được. Trong khi đó, tại vị trí này cứ vài ngày là xảy ra va chạm giao thông nên vợ chồng con trai tôi phải đóng cửa nhà chuyển đến nơi khác ở cho an toàn”-ông Đảng nói.

Anh Mai Xuân Thủy (số 193 đường 17-3, tổ 5, thị trấn Chư Sê) cho biết: Gia đình anh bị thu hồi đất đến sát cổng nhà như hiện nay để phục vụ dự án làm đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh Chư Sê. Nhận thấy bất cập, anh đã làm đơn yêu cầu giải tỏa luôn phần đất và nhà ở nhưng được giải thích phải đến giai đoạn 2 (năm 2030), dự án mới triển khai. Do cổng nằm sát mặt đường, lại ngay đoạn cua nên mỗi lần ra vào nhà, vợ chồng anh đều rất thận trọng bởi TNGT có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Khoảng trống an toàn giữa nhà với đường không có nên mỗi khi xe tải chở nặng chạy qua là cả căn nhà rung bần bật, nhất là khi xe chạy trên các gờ giảm tốc thì độ rung càng mạnh hơn khiến tường nhà bị nứt.

Anh Thủy nêu thực trạng: Trước đây, khi chưa lắp hệ thống tín hiệu đèn giao thông thì tại ngã tư này, TNGT xảy ra “như cơm bữa”. Buổi tối, khu vực này không có đèn đường, lại khuất tầm nhìn nên càng gia tăng nguy hiểm.

“Trước sau gì gia đình cũng phải chuyển đi chỗ khác sinh sống, nhưng còn chờ giải tỏa đền bù để có tiền mua đất, xây nhà. Chứ sống trong tâm trạng thấp thỏm, nỗi lo xảy ra TNGT cứ treo lơ lửng như thế này khiến cả nhà ai cũng cảm thấy bất an”-anh Thủy chia sẻ.

Giải quyết bất cập và nguy cơ tiềm ẩn

Theo Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Sê): Đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh Chư Sê có 5 điểm giao cắt, trong đó, 4 điểm có tầm nhìn bị che khuất bởi nhà dân, hàng rào, cây xanh thuộc phần đất của dân.

Công an huyện nhiều lần kiến nghị, đề xuất và đến nay, 3/4 điểm đã được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Ngã tư giữa đường tránh với đường vào xã Chư Pơng cũng được lắp đặt đèn cảnh báo nguy hiểm (đèn vàng nhấp nháy), gờ giảm tốc và bảng “dừng lại quan sát” để hạn chế tốc độ của phương tiện khi đến vị trí này.

Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự nhấn mạnh: Không hiểu lý do gì khi làm đường, chủ đầu tư không tiến hành giải phóng mặt bằng hành lang an toàn giao thông dẫn đến việc hầu hết các điểm giao cắt trên đường tránh đều bị che khuất tầm nhìn. Khi đến các ngã tư này, tài xế phải giảm tốc độ xuống còn 10-15 km/giờ mới đảm bảo an toàn, trong khi tuyến đường có đoạn xe ô tô được phép chạy đối đa đến 80 km/giờ.

Phân tích về vụ TNGT giữa 2 xe khách mới đây, Trung tá Tuấn cho rằng: Tại vị trí này, tín hiệu đèn giao thông xanh-vàng-đỏ được cài đặt trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 23 giờ; còn từ 23 giờ trở đi chuyển sang đèn vàng nhấp nháy để cảnh báo nguy hiểm. Thời điểm xảy ra tai nạn, mặc dù có đèn cảnh báo nguy hiểm nhưng các tài xế không tuân thủ nguyên tắc tham gia giao thông, không ai chịu giảm tốc độ.

“Do vậy, để hạn chế TNGT tại vị trí các ngã tư này, Công an huyện đề xuất cơ quan có thẩm quyền cho bật đèn tín hiệu giao thông 24/24 giờ; đồng thời, sớm giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại các điểm giao cắt với đường tránh, không để tầm nhìn bị che khuất khi các phương tiện giao thông vào ngã tư. Một khi tầm nhìn không bị hạn chế thì các tài xế sẽ xử lý kịp thời, TNGT nếu xảy ra thì hậu quả cũng không quá nghiêm trọng”-Trung tá Tuấn nhấn mạnh giải pháp.