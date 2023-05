Tin liên quan Pleiku: Thành phố thể thao, thân thiện

Theo đó, tổng diện tích trong kế hoạch sử dụng đất tự nhiên toàn thành phố năm 2023 là gần 26.077 ha (bằng với năm 2022); trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 18.881 ha (giảm hơn 257 ha so với năm 2022); đất phi nông nghiệp khoảng 6.917 ha (tăng hơn 280 ha so với năm 2022, chủ yếu dành cho lĩnh vực thương mại-dịch vụ); đất phát triển hạ tầng là 1.981 ha (tăng 84,5 ha); đất chưa sử dụng 279 ha (giảm hơn 23 so với năm ngoái).

Theo kế hoạch, diện tích đất chuyển mục đích sử dụng năm 2023 trên địa bàn thành phố hơn 259 ha; diện tích đất cần thu hồi là 169,2 ha.