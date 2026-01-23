Phường Quy Nhơn không còn hộ nghèo

(GLO)- Ngày 22-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn cùng các tổ chức chính trị - xã hội tiến hành tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2025, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Quy Nhơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động đem lại kết quả tích cực.

Nổi bật là các tổ chức hội, đoàn thể thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng. Công tác phát triển hội viên, đoàn viên được thực hiện tốt và trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ở địa bàn dân cư.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: ĐVCC

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cũng đã chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến cuối năm 2025, toàn phường có 24.061/24.801 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa và 63/63 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa.

Chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được gắn với thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là việc chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người dân bị ảnh hưởng do bão lũ… góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đặc biệt, công tác vay vốn, giải quyết việc làm được các hội, đoàn thể thực hiện có hiệu quả. Tổng số dư nợ hiện nay đạt gần 230 tỷ đồng cho trên 2.600 hộ vay/60 tổ vay vốn. Hiện phường không còn hộ nghèo, còn 19 hộ cận nghèo.

Năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm như: tổ chức ít nhất 3 cuộc giám sát và phản biện ít nhất 3 dự thảo văn bản; hoàn thành 100% nội dung theo chương trình giám sát và phản biện xã hội năm. Xây dựng, thực hiện ít nhất 2 công trình hoặc phần việc; mỗi khu dân cư xây dựng, thực hiện ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu góp phần xây dựng phục vụ cộng đồng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân.

Có 100% khu dân cư đăng ký thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 100% ban công tác Mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Ban Thường trực được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đoàn Thanh niên phường Quy Nhơn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn đã khen thưởng 4 tập thể, 82 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Ngoài ra, Hội LHPN phường cũng khen thưởng 10 tập thể, 18 cá nhân; Hội Cựu chiến binh phường khen thưởng 6 tập thể, 5 cá nhân; Hội Nông dân phường khen thưởng 3 tập thể, 3 cá nhân và Đoàn Thanh niên phường khen thưởng 19 tập thể, 24 cá nhân.