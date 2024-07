Phường Đoàn Kết ra quân lập lại trật tự đô thị

Ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Thời gian qua, dọc các tuyến đường như: Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học, Võ Thị Sáu, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán vẫn diễn ra phổ biến. Mỗi khi lực lượng chức năng đi tuần tra, kiểm soát, bà con báo nhau thu dọn hàng hóa. Nhưng ngay sau khi lực lượng chức năng rời đi, họ lại bày bán như chưa có chuyện gì xảy ra.

Không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo chị Nguyễn Thị Hồng Vy (tiểu thương trên đường Võ Thị Sáu), tình trạng lấn chiếm lòng đường để họp chợ đã kéo dài nhiều năm nay. Ai cũng muốn bán được hàng nên cứ lấn dần ra đường. Mỗi bên nhích lên một ít khiến đường đi bị thu hẹp. “Lần này, lực lượng chức năng lập lại trật tự, hy vọng mọi người chấp hành bày bán hàng hóa trong không gian quy định, tạo mỹ quan cho khu chợ và thuận lợi cho việc buôn bán, đi lại”-chị Vy bày tỏ.

Việc lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông nhận được sự ủng hộ từ các tiểu thương. Bà Lê Thị Thu Yên cho hay: “Các tiểu thương trong chợ đã kiến nghị nhiều năm nay nhưng tình trạng lấn chiếm lòng đường buôn bán vẫn diễn ra. Do không mất phí thuê mặt bằng nên hàng bày bán trên vỉa hè, lòng đường giá rẻ hơn trong chợ, thu hút được người mua, dẫn đến hàng trong chợ bị ế ẩm.

Tôi bán rau củ quả trong chợ hơn 10 năm nay, nhiều lần xót xa khi hàng hóa phải đổ bỏ vì không có người mua. Chúng tôi rất mong tình trạng này được xử lý dứt điểm, tạo sự công bằng trong buôn bán, kinh doanh”.

Hiện nay, chợ trung tâm thị xã có mặt bằng chỉ hơn 6.000 m2 nhưng có tới 260 tiểu thương buôn bán. Nếu dồn hết người bán vào chợ sẽ dẫn đến tình trạng quá tải. Chị Nay H’Re (xã Chư Băh) kỳ vọng: “Năm ngoái, bà con dân tộc thiểu số được tạo điều kiện vào trong chợ buôn bán nhưng khuôn viên rất chật chội, không có người mua. Bà con cũng chỉ thỉnh thoảng mới bán bó rau, con cá rồi tranh thủ về đi làm nên mong thị xã đầu tư kinh phí mở rộng chợ, tạo thuận lợi cho việc buôn bán, kinh doanh”.

Kiên quyết xử lý dứt điểm

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè là do ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa tốt. Bên cạnh đó, việc xử lý chưa mạnh tay của lực lượng chức năng cũng khiến các đợt ra quân tuần tra, kiểm soát chưa phát huy hiệu quả.

Theo ông Bạch Thanh Long-Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết: Nhằm làm chuyển biến nhận thức của các hộ kinh doanh, buôn bán, từ ngày 15-7, phường triển khai đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự đô thị như: lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bán hàng, họp chợ, dựng lều lán, đặt biển quảng cáo, đỗ xe sai quy định.

Trong tuần đầu tiên, các lực lượng chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở và cho các hộ kinh doanh ký cam kết. Từ tuần thứ hai sẽ xử lý nghiêm, kiên quyết cưỡng chế các trường hợp chống đối, lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ hàng hóa, phương tiện vi phạm, tháo dỡ biển quảng cáo, mái che lấn chiếm lòng đường.

Cùng với đó, UBND phường tham mưu UBND thị xã ra công văn chỉ đạo cán bộ, đảng viên trên địa bàn không mua hàng tại các điểm buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để làm gương cho người dân. Khi khu vực chợ được xử lý triệt để, phường sẽ tiếp tục ra quân lập lại trật tự trên các tuyến đường còn lại.

Trung tá Trần Văn Lợi-Trưởng Công an phường Đoàn Kết-thông tin: Để đợt ra quân đạt hiệu quả, Công an phường tham mưu UBND phường chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, thiết bị, kinh phí…

Công an phường huy động nguồn lực xã hội hóa lắp đặt 6 camera và 6 loa phóng thanh xung quanh chợ. Với những trường hợp vi phạm lần đầu, đơn vị nhắc nhở trên hệ thống truyền thanh. Nếu tiếp tục tái phạm, đơn vị sẽ căn cứ vào hình ảnh ghi lại trên camera để xử lý hành chính. Đây được coi là giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đồng thời thực hiện mục tiêu xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị theo chỉ đạo của cấp trên.

“Với quyết tâm cao, hy vọng đợt cao điểm này sẽ lập lại trật tự an toàn giao thông, trả lại mỹ quan đô thị, xây dựng phường an ninh, an toàn và sạch đẹp”-Trưởng Công an phường Đoàn Kết kỳ vọng.