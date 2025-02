Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dâng hương Anh hùng liệt sĩ Đỗ Trạc và các liệt sĩ tại xã Cửu An

(GLO)- Nhân chuyến công tác tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), chiều 19-2, đoàn công tác của tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Trạc và các liệt sĩ-xã Cửu An.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Thái Bình-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đoàn Thị Bích Nguyệt-Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Về phía thị xã An Khê có đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê; Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê cùng lãnh đạo một số cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy An Khê và lãnh đạo xã Cửu An.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Trạc và các liệt sĩ-xã Cửu An. Ảnh: A.H

Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cùng các thành viên trong đoàn công tác và đại diện lãnh đạo Thị ủy An Khê đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Trạc. Anh hùng Đỗ Trạc sinh năm 1921 trong một gia đình nông dân thuộc ấp Tây Sơn Nhì (nay là xã Cửu An, thị xã An Khê). Thời học sinh, ông theo học ở Kon Tum, sau đó chuyển ra Huế học trung học. Năm 1941, ông thôi học, trở về quê hương An Khê mở cửa hiệu kinh doanh vừa đảm bảo kinh tế, vừa tham gia phong trào yêu nước tại địa phương. Ông được kết nạp vào Đảng và được bầu làm Bí thư chi bộ đầu tiên ở An Khê tháng 11-1945.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Anh hùng Đỗ Trạc tuy ngắn ngủi nhưng để lại những dấu son trong lịch sử cách mạng của tỉnh nói chung, An Khê nói riêng. Giai đoạn 1945-1947, ông đã lãnh đạo quân và dân An Khê đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng, khôi phục cơ sở cách mạng, xây dựng lực lượng du kích địa phương.

Đầu năm 1947, ông bị bắt trong chuyến đi công tác ở làng Cửu Đạo (nay thuộc xã Xuân An, thị xã An Khê). Không thể uy hiếp tinh thần và ý chí quả cảm của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, địch đưa ông ra xử bắn tại sân vận động An Khê ngày 7-3-1947. Trước khi ngã xuống, Anh hùng Đỗ Trạc đã hô to khẩu hiệu: “Đả đảo thực dân Pháp! Hồ Chí Minh muôn năm!”. Năm 2018, ông được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (bìa trái) tham quan mô hình quýt đường An Nam. Ảnh: A.H

Tiếp đó, đoàn công tác tham quan mô hình quýt đường An Nam-sản phẩm OCOP trên địa bàn xã Cửu An (thị xã An Khê).