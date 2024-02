Philippines mua tàu ngầm đầu tiên để bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông

(GLO)- Tổng thống Nga Putin ngày 29/ 1 cho biết Belarus đã gia nhập câu lạc bộ các "cường quốc hạt nhân". Tiết lộ này đề cập Belarus vận hành thành công nhà máy điện hạt nhân đầu tiên do Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử nhà nước của Nga xây dựng.

(GLO)- TTXVN tại New York ngày 29/1 cho biết, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres đã hối thúc các nước vừa ngừng tài trợ cho Cơ quan hỗ trợ người tị nạn Palestine của LHQ (UNRWA) xem lại quyết định này.

(GLO)- The New York Times dẫn lời một số quan chức Mỹ tiết lộ dự thảo do Washington dẫn đầu dự kiến được đưa ra tại hội nghị cấp cao ở Paris (Pháp) trong ngày 28/1 (giờ địa phương), với sự tham gia của các đại diện từ Israel, Qatar, Ai Cập và Mỹ về điều khoản ngừng bắn giữa Hamas và Israel.