Phát hiện một thi thể nam thanh niên trên lòng hồ thủy điện Ya Ly

Vụ việc đã được báo lên cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Trước đó, khoảng 12h35, ngày 7/3/2024, Công an xã Ia Chim nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện một thi thể (nam giới) trôi trên khu vực lòng hồ thủy điện Ya Ly (thuộc địa phận thôn Plei Weh (xã Ia Chim). Ngay sau đó, Công an xã Ia Chim đã cử lực lượng xuống hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng cùng người dân tại chỗ triển khai trục vớt thi thể. Tuy nhiên, do thi thể đang trong thời kỳ phân hủy nên chưa xác định được danh tính, nhân thân.

Vụ việc đã được báo lên Công an thành phố Kon Tum để tiến hành điều tra nguyên nhân và thông báo tìm nhân thân nạn nhân.