(GLO)- Để thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông sản, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), trong 2 ngày (17 và 18-7), tại Công viên huyện Chư Păh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức phiên chợ nông sản năm 2023. Thông qua phiên chợ, bà con nông dân được giới thiệu, quảng bá sản phẩm do mình làm ra; đồng thời có thêm cơ hội kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cũng như gặp gỡ, lắng nghe ý kiến từ người tiêu dùng.

Nhiều mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Mỹ, Australia, New Zealand, Nhật Bản… được thị trường trong nước ưa chuộng, mặc dù có mặt hàng giá cao ngất ngưởng. Các quốc gia nhận định thị trường Việt Nam rất tiềm năng cho nông sản và họ đã tổ chức hàng loạt hoạt động xúc tiến thương mại để gia tăng xuất khẩu.

Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm đạt tiêu chí cấp quốc gia OCOP 5 sao do Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp trung ương thực hiện.

(GLO)- Kể từ khi thành lập (năm 2020) đến nay, mỗi năm, Công ty TNHH một thành viên Thái Xuân Biên (thôn An Thượng 3, xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) cung ứng gần 8 triệu cây keo, bạch đàn cấy mô ra thị trường với tổng doanh thu 10 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.