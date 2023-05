Những nội dung chính trong ngày làm việc thứ 6 của Quốc hội

Thứ bảy, ngày 27/5/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 6 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Phiên họp được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân.

Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về nội dung này.

Tại phiên thảo luận đã có 15 đại biểu phát biểu, trong đó ý kiến các đại biểu cơ bản nhất trí với Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024; đánh giá Tờ trình và dự kiến Chương trình đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về: những đổi mới về nội dung, phương thức tiến hành, hiệu quả của hoạt động giám sát; nguyên nhân và những bài học rút ra từ thực tiễn tiến hành các hoạt động giám sát thời gian qua.

Về nội dung giám sát chuyên đề, một số ý kiến đại biểu đề xuất thêm các lĩnh vực như về phát triển kinh tế biển, việc thực hiện các luật liên quan đến biển đảo, cơ sở dữ liệu quốc gia, việc ban hành văn bản pháp luật ở địa phương (ngoài 4 chuyên đề Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đại biểu lựa chọn).

Các đại biểu cũng kiến nghị một số nội dung nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát trong thời gian tới như việc tổ chức Hội nghị cuối năm để đánh giá hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội; công tác điều hòa, tăng cường các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giám sát.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ hai, ngày 29/5/2023: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe: Báo cáo về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về nội dung này.

Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam.