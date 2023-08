Nhu cầu du lịch nước ngoài của người Việt tăng 'khủng' nhất Đông Nam Á

Theo dữ liệu của Google Search công bố ngày 30.8, nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người Việt tăng 163% trong quý 2/2023 so với cùng kỳ 2019 (thời điểm trước Covid-19), dẫn đầu trong khu vực.

Dữ liệu cho thấy, nhu cầu đi du lịch nước ngoài (được đo bằng mức độ tìm kiếm của người dùng trên Google Search liên quan đến vé máy bay, lưu trú) của khách du lịch Đông Nam Á vượt mức năm 2019 trong những quý gần nhất.

Trong đó, Việt Nam là nước có mức tăng trưởng cao nhất. Cụ thể, quý 2 năm nay, nhu cầu của người Việt đi nước ngoài tăng 163% so với cùng kỳ 2019; quý 1 tăng 67% so cùng kỳ 2019, trong khi quý 4 năm ngoái tăng tới 224% so cùng kỳ trước dịch.

Những quốc gia khác thuộc Đông Nam Á có mức tăng khá cao nhưng vẫn thấp hơn Việt Nam. Chẳng hạn, quý 2/2023 so với cùng kỳ 2019 nhu cầu đi du lịch nước ngoài của Indonesia tăng 116%, Thái Lan tăng 94%, Philippines tăng 88%.

Cũng theo dữ liệu của Google Search, 65% lượng tìm kiếm của người Việt Nam là các điểm đến trong khu vực Đông Nam Á, tiếp đến là người Malaysia và Singapore, với hơn 50%. Tuy nhiên, người dân Thái Lan, Philippines lại không mặn mà với du lịch trong khu vực khi chỉ có 23 - 28% lượng tìm kiếm các nước láng giếng. Các điểm ngoài khu vực được khách Việt quan tâm nhất là Úc, Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ.

Khách các nước Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp quan tâm đến du lịch Đông Nam Á nhất.

Đông Nam Á nổi tiếng với những bãi biển đẹp và theo Google Search, 5 bãi biển được yêu thích nhất là Kupang, Indonesia; Mersing, Malaysia; Bang Sak, Thái Lan; SantaFe, Philippines và Quy Nhơn, Việt Nam. Ngoài ra, các điểm đến văn hóa, di sản, lịch sử được tìm kiếm nhiều nhất gồm Bukittinggi, Indonesia; Tawau, Malaysia; Ban Saeo, Thái Lan; San Fernando, Philippines và Vinh, Việt Nam. Còn 4 điểm đến có cảnh đẹp được du khách yêu thích nhất có Hạ Long của Việt Nam.