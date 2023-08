Áp dụng kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 dịp nghỉ lễ 2/9

Dịp cao điểm đi lại 2/9, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 trong thời gian từ ngày 1-4/9 tới.

Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay và các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 phù hợp. Thời gian áp dụng từ ngày 1-4/9.

Các cảng vụ hàng không thông báo nội dung Quyết định này đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

Dự kiến trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Sân bay Nội Bài sẽ có có khoảng 410.000 lượt khách hành khách qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, tăng 37% và gần 2.500 lượt chuyến bay, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, ngày cao nhất sẽ phục vụ hơn 106.000 lượt hành khách (31.000 lượt khách quốc tế, hơn 75.000 lượt khách quốc nội) và 637 lượt chuyến bay (230 lượt chuyến bay quốc tế, hơn 407 lượt chuyến bay quốc nội).

Ở khu vực phía Nam, dự kiến 2 ngày cao điểm nhất trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2/9 tới là ngày 31/8 (cao điểm đi) và 4/9/2023 (cao điểm đến), Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón khoảng 740 chuyến bay/ngày; sản lượng hành khách dự kiến khoảng 130.000 người/ngày.

Với những ngày khác trong dịp nghỉ lễ 2/9, sân bay lớn nhất Miền Nam dự kiến trung bình đón 720 chuyến bay/ngày; sản lượng hành khách trung bình một ngày 125.000 khách.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, hai sân bay lớn nhất cả nước này sẽ phối hợp với hãng hàng không nắm bắt đầy đủ, kịp thời, chính xác kế hoạch bay để xây dựng phương án vị trí đỗ máy bay, bố trí quầy thủ tục, cửa ra máy bay và băng tải hành lý phù hợp với thực tế khai thác; chuẩn bị đủ số lượng quầy dự phòng cho các hãng hàng không tăng chuyến.

Sân bay Nội Bài và Sân bay Tân Sơn Nhất cũng mở tối đa máy soi chiếu an ninh tại các khung giờ cao điểm, bảo đảm lưu thông nhanh nhất; siết chặt kiểm tra, soi chiếu an ninh, bảo đảm 100% hành khách, hàng hóa, hành lý... được kiểm tra, soi chiếu an ninh; linh hoạt hạn chế người nhà đưa tiễn tại nhà ga hành khách.

Để làm thủ tục thuận lợi, tránh nguy cơ lỡ chuyến bay, các cảng hàng không quốc tế này khuyến cáo khách cần kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân; mang bản gốc giấy tờ tùy thân, kiểm tra thời hạn sử dụng, đặc biệt lưu ý những hành khách đi cùng là trẻ em từ 14 tuổi trở lên (đủ tuổi làm chứng minh nhân dân, căn cước công dân). Nếu bị mất giấy tờ tùy thân hoặc bị mờ, không được chấp nhận, có thể đến cơ quan Công an nơi cư trú để làm giấy xác nhận nhân thân. Nếu hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2, cần lưu ý mở sẵn tài khoản để nhanh chóng hoàn thiện thủ tục…