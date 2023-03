Vào rạng sáng ngày 2-3, 9 người trong tổ tuần tra của Trạm kiểm lâm cơ động phối hợp Trạm kiểm lâm Núi Tượng và Trạm kiểm lâm Tà Lài tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng theo kế hoạch.

Khi tới địa phận tiểu khu 42 (thuộc địa phận ấp 4, xã Đak Lua, huyện Tân Phú), tổ tuần tra phát hiện một nhóm gần 10 người có hành vi săn bắt, vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Bị phát hiện, nhóm nghi can dùng dao, gậy gỗ, bình xịt hơi cay, súng tự chế tấn công gây thương tích cho 3 kiểm lâm gồm: ông Phạm Ngọc Tuấn-Phó trưởng Trạm kiểm lâm cơ động, anh Chìu Văn Hai-kiểm lâm viên Trạm kiểm lâm cơ động và anh Lương Văn Bào-kiểm lâm viên Trạm kiểm lâm Núi Tượng (cùng thuộc Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên).

Sau khi tấn công 3 kiểm lâm, các đối tượng đã bỏ trốn. Các nạn nhân sau đó được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phú và Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán.

Bước đầu, công an xác minh danh tính 5 đối tượng trong nhóm người này gồm Trần Văn Tuấn (SN 1989), Trần Văn Trường (SN 1987); Nguyễn Văn Lộc (SN 1978, cùng ngụ xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú); Đinh Văn Hùng (SN 1983, ngụ huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) và Trương Văn Danh (SN 1988, ngụ xã Núi Tượng, huyện Tân Phú).

Ngay trong ngày 2-3, Công an huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) đã bắt giữ 3 nghi can Trần Văn Tuấn, Trương Văn Danh, Đinh Văn Hùng cùng tang vật thu giữ gồm 1 con heo rừng, 1 con nai, 7 con cheo, 1 con chồn hương đã chết, 1 súng tự chế, 2 con dao, 2 bình xịt hơi cay. Theo công an huyện Tân Phú, các đối tượng bị bắt giữ để điều tra về các hành vi săn bắt động vật hoang dã trái phép, chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại.

HUỲNH LÊ (nld.com.vn; vnexpress.net)