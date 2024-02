Nguyên Giám đốc CDC Đắk Lắk và đồng phạm gây thiệt hại hơn 6,8 tỉ đồng

Nguyên Giám đốc CDC Đắk Lắk và 4 đồng phạm bị truy tố do vi phạm quy định đấu thầu gây thiệt hại hơn 6,8 tỉ đồng

Ngày 22-2, nguồn tin cho hay VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk.

Các bị can bị truy tố gồm: Trịnh Quang Trí (SN 1971, nguyên Giám đốc CDC), ông Trần Thanh Mỹ (SN 1970, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán), Đặng Minh Tuyết (SN 1976, nguyên Phó trưởng Khoa Xét nghiệm), Trần Thị Nguyên Hằng (SN SN 1980, nguyên nhân viên Khoa Xét nghiệm) và bà Đinh Lê Lê Na (SN 1990, nguyên nhân viên kinh doanh của Công ty CP Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên)

Theo cáo trạng, triển khai kế hoạch thực hiện xét nghiệm sàng lọc SAR-CoV-2 phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Trí đã chỉ đạo Đặng Minh Tuyết và Trần Thị Nguyên Hằng liên lạc, trao đổi với Đinh Lê Lê Na để tạm ứng sinh phẩm, hóa chất, vật tư phục vụ xét nghiệm và hợp thức hóa thủ tục thanh toán.

Lúc này, Lê Na đã xin ý kiến của Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Á) về việc cho CDC Đắk Lắk mượn hàng và được ông Việt đồng ý.

Theo hướng dẫn của Lê Na, bà Hằng và ông Tuyết đã soạn thảo các công văn mượn hàng gửi Công ty TNHH An Việt, Công ty CP Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế, Công ty CP Việt Á để ông Trí hoặc ông Lê Phúc, Phó Giám đốc CDC Đắk Lắk ký. Trong đó, CDC Đắk Lắk cam kết hoàn thiện hợp đồng và các thủ tục cần thiết để thanh toán tiền, giá thanh toán theo giá tại thời điểm mượn hàng.

Để thanh toán một phần hàng hóa đã tạm ứng, theo chỉ đạo của ông Trí, các khoa, phòng của CDC Đắk Lắk đã hoàn thiện, hợp thức hồ sơ để thanh toán cho các doanh nghiệp bằng hình thức đầu thầu rộng rãi và chỉ định thầu rút gọn.

Trong năm 2020 - 2021, các cá nhân có trách nhiệm liên quan thuộc CDC Đắk Lắk đã lập, ký duyệt, hợp thức hóa hồ sơ 6 gói thầu vào 6 đợt. Trong đó, có 4 gói thầu đã thanh toán và 2 gói thầu chưa ký kết hợp đồng và chưa thanh toán.

Kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng là hơn 6,8 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định trưng cầu giám định thiệt hại tài sản nhưng hết thời hạn điều tra vẫn chưa có kết luận giám định và chưa làm rõ hết các sai phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý sau.