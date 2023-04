Theo đó, đoàn công tác gồm 26 đại biểu là những người có uy tín tiêu biểu thuộc các xã, thị trấn của huyện Mang Yang đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới; công tác vận động, tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các mô hình phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường... tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm quê hương Bác Hồ tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An); di tích Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh); viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (tỉnh Quảng Bình).

Chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm là hoạt động thiết thực, giúp đội ngũ người có uy tín có cơ hội tiếp xúc, học tập những kinh nghiệm hay, mô hình mới; qua đó động viên người có uy tín phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.