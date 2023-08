Người dân khiếu nại nhà xe Tiến Đạt đánh mất hàng hóa ký gửi

Anh Nguyễn Tiến Thanh cho biết: Ngày 21-5-2023, anh liên hệ Văn phòng nhà xe Tiến Đạt để gửi hàng gồm 2 máy tính xách tay Macbook Air và MSI (hoạt động bình thường) vận chuyển đến Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) cho người thân đến nhận. Ông Lê Văn Sự-nhân viên Văn phòng nhà xe Tiến Đạt là người trực tiếp viết giấy biên nhận ghi thông tin người gửi, tài sản vận chuyển và giao cho anh giữ 1 bản. Sáng 22-5, ông Sự trực tiếp giao 2 máy tính xách tay cho anh Toàn-nhân viên quản lý xe 81F-002.80 của nhà xe Tiến Đạt để vận chuyển theo yêu cầu. Tuy nhiên, khi xe ra đến Bến xe Nước Ngầm thì 2 chiếc máy tính đã bị mất.

Theo anh Thanh, trong 2 chiếc máy tính đang lưu nhiều tài liệu quan trọng phục vụ việc kinh doanh nên khi máy tính bị mất đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và gây thiệt hại rất lớn về kinh tế. “Do đó, tôi đã nhiều lần yêu cầu nhà xe Tiến Đạt phải nhanh chóng tìm kiếm, giao lại tài sản cho tôi. Tuy nhiên, ông Tạ Mạnh Tiến-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vận tải du lịch Tiến Phụng-Chủ nhà xe Tiến Đạt lại thờ ơ, thiếu trách nhiệm cho rằng tài sản của tôi bị mất trộm, khi nào bắt được kẻ trộm sẽ lấy lại tài sản trả lại. Qua tìm hiểu, xe ô tô BKS 81F-002.80 di chuyển ra Hà Nội do anh Bùi Quang Cao (tài xế nhà xe Tiến Đạt) điều khiển. Đến nay, nhà xe Tiến Đạt không có thiện chí giải quyết và bồi thường thiệt hại”-anh Thanh nói.

Theo ông Chu Sỹ Hoạt-Phó Giám đốc Bến xe Đức Long Gia Lai: Nhà xe Tiến Đạt có thuê ki ốt để làm văn phòng giao nhận hàng hóa ký gửi, chứ không có lộ trình xuất bến tại Bến xe Đức Long Gia Lai. Nhà xe làm mất hàng hóa ký gửi của khách thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo giá trị của hàng hóa ký gửi. Việc bồi thường thiệt hại do nhà xe và khách hàng thương lượng, thỏa thuận.

Trao đổi với P.V qua điện thoại, ông Tạ Mạnh Tiến-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vận tải du lịch Tiến Phụng, Chủ nhà xe Tiến Đạt-cho rằng: Khi sự việc xảy ra, chúng tôi cũng có trao đổi với anh Thanh qua điện thoại. Ban đầu, anh Thanh đòi bồi thường 2 máy tính này hơn 100 triệu đồng, sau đó giảm xuống 60 triệu đồng. Anh Lê Văn Sự-nhân viên nhà xe là người trực tiếp nhận, nhưng không may hàng ký gửi bị mất nên tôi là người chịu trách nhiệm về phía nhà xe. Tôi đã nhiều lần gọi điện để thương lượng nhưng anh Thanh đòi bồi thường quá cao so với giá trị của 2 cái máy tính này. Theo quan điểm của tôi, khi làm mất hàng hóa thì nhà xe phải bồi thường cho khách hàng, nhưng phải hợp tình, hợp lý. Vì anh Thanh đòi bồi thường cao quá nên hai bên không thống nhất được với nhau, do đó sự việc đến nay vẫn chưa thỏa thuận xong.

Trao đổi với chúng tôi về việc này, ông Đoàn Đức Mạnh-Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải-cho biết: Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại của anh Nguyễn Tiến Thanh gửi đến, chúng tôi đã mời nhà xe Tiến Đạt đến làm việc và yêu cầu nhà xe phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm mất hàng khách ký gửi. Vì đây là vấn đề dân sự, nếu hai bên không thương lượng, thỏa thuận được thì bên bị thiệt hại tài sản có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.