Nghi vấn Iran nhận hệ thống phòng không S-400 từ Nga

Iran đã yêu cầu Nga cung cấp hệ thống phòng không hiện đại khi chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Israel, và các đợt chuyển giao đang được tiến hành, tờ New York Times cho biết, trích dẫn hai nguồn thạo tin.

Một trong hai nguồn tin là thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Hai nguồn tin xác nhận với tờ New York Times rằng Iran đã yêu cầu Nga cung cấp các hệ thống phòng không.

Tehran từ lâu đã mong muốn mua các hệ thống phòng không tiên tiến, chẳng hạn như S-400 của Nga, để tăng cường khả năng phòng thủ và bảo vệ các tài sản chiến lược khỏi những mối đe dọa tiềm tàng.

Việc Nga chuyển giao các hệ thống radar và phòng không cho Iran, nếu được xác nhận, sẽ là một bước tiến quan trọng.

Thậm chí, hệ thống S-400 có thể đã được triển khai trên lãnh thổ Iran, vì trước đó có thông tin cho rằng hai máy bay vận tải Il-76 của Nga đã đáp xuống Iran.

Nga và Iran chưa bình luận về các thông tin trên.

Truyền thông nhà nước Iran ngày 5/8 đưa tin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này quyết tâm mở rộng quan hệ với "đối tác chiến lược Nga".

Thư ký Hội đồng An ninh Nga - Sergei Shoigu đang thăm Iran để gặp Tổng thống Pezeshkian cùng các quan chức an ninh cấp cao khác, khi Tehran đang cân nhắc phản ứng của mình đối với vụ ám sát thủ lĩnh Hamas mà Iran cho là do Israel tiến hành.

Tổng thống Pezeshkian nói với ông Shoigu rằng: "Nga là một trong những quốc gia đã sát cánh cùng Iran trong thời điểm khó khăn".

Ông Pezeshkian cho biết lập trường chung giữa Iran và Nga "trong việc thúc đẩy một thế giới đa cực chắc chắn sẽ dẫn đến an ninh và hòa bình toàn cầu".

Nga lên án vụ ám sát thủ lĩnh Hamas và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế.

Nga đã vun đắp mối quan hệ chặt chẽ hơn với Iran kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine, và tuyên bố đang chuẩn bị ký một thỏa thuận hợp tác sâu rộng với nước này.

Reuters đưa tin vào tháng 2 rằng Iran đã cung cấp cho Nga một số lượng lớn tên lửa đạn đạo đất-đối-đất mạnh mẽ.

Theo MINH HẠNH (TPO/New York Times, Avia.pro)