Nghi phạm đầu độc người thân bằng xyanua đối mặt nhiều tình tiết tăng nặng

Triệt phá đường dây cá độ 500 tỷ đồng tại Khánh Hòa Ngày 10-7, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin chính thức về việc triệt phá đường dây cá độ 500 tỷ đồng tại Khánh Hòa.

Người đàn ông giấu 104 con rắn trong quần để đưa vào Trung Quốc Lực lượng hải quan phát hiện một người đàn ông giấu 104 con rắn trong quần để đưa từ Hồng Kông vào Trung Quốc đại lục.

Công an tỉnh Gia Lai tìm bị hại vụ án Dương Văn Hà lừa đảo chiếm đoạt tài sản (GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm bị hại vụ án Dương Văn Hà lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại huyện Ia Grai.

Nghi phạm thứ 3 trong vụ cô gái 22 tuổi bị bắn chết đã sa lưới Nghi phạm thứ 3 trong vụ cô gái 22 tuổi bị bắn ở quận Long Biên đã bị bắt khi đang trốn sang Campuchia. Người này đang được di lý về Hà Nội để phục vụ điều tra.

Công an Q.12 triệt phá đường dây cá độ bóng đá EURO 2024 Ngày 9.7, Công an Q.12 (TP.HCM) cho biết đã triệt phá đường dây 'Tổ chức đánh bạc và đánh bạc' do Nguyễn Lộc Thành Phước (31 tuổi, ở Q.12) và Nguyễn Minh Tuấn (41 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh) cầm đầu.

Lĩnh án vì lấy giấy tờ giả thuê xe rồi bán (GLO)- Sáng 8-7, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hưng (SN 1991, thôn An Phú, xã Phú An, huyện Đak Pơ) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp 2 tội danh, đối tượng Hưng lãnh 16 năm tù.

Hàng loạt uẩn khúc trong vụ vợ đầu độc chồng và 3 người thân bằng xyanua Đau xót, phẫn nộ và nhiều câu hỏi được bạn đọc đặt ra xung quanh vụ việc người vợ đầu độc chồng và 3 người thân bằng xyanua ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Vụ án tại Tịnh thất Bồng Lai: Khởi tố Lê Thanh Nhất Nguyên về hành vi lừa đảo Trước khi khởi tố Lê Thanh Nhất Nguyên, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”, sau đó đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Vào chùa tu tập nhưng vẫn lừa đảo 'chạy án' Bị cáo Phạm Tường Nga (SN 1992, quê Quảng Ninh) khi đang tập tu tại chùa đã có hành vi gian dối nhận tiền chạy án, sau đó chiếm đoạt của hai nạn nhân.

Bộ Công an thông tin nguyên nhân bắt 2 bị can Trương Huy San, Trần Đình Triển Cơ quan An ninh điều tra xác định 2 bị can Trương Huy San và Trần Đình Triển đã có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, đăng tải các bài viết trên mạng xã hội Facebook xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an tỉnh Gia Lai tìm bị hại vụ án Đặng Thái Bình có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm người bị hại trong vụ án Đặng Thái Bình có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đê Ar tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (GLO)- Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hữu Thọ (SN 1990, trú tại xã Đê Ar, huyện Mang Yang), Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đê Ar về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá gần 40 tỷ đồng (GLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Chư Sê triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng Internet gần 40 tỷ đồng do Lê Phước Tiến (SN 1978, trú tại xã Ia Blang, huyện Chư Sê) cầm đầu.

Công an tỉnh Gia Lai truy nã vợ chồng Lương Minh Thạch và Trần Thị Ánh Hồng (GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai vừa phát lệnh truy nã đối với vợ chồng Lương Minh Thạch và Trần Thị Ánh Hồng (trú tại tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ trung tá công an bị hành hung đến lún sọ Khi đang đi xe máy trên đường, một nữ trung tá công an ở Bình Định bị người đàn ông dùng búa hành hung dẫn đến bị thương nặng, phải đi cấp cứu.

Công an Gia Lai và Quảng Ngãi vây bắt nhóm nghi phạm chém người Ngày 8-7, theo Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Ngãi), Trạm CSGT Đức Phổ đã phối hợp Công an thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi), Công an huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai) bắt nhóm nghi phạm có hành vi chém người gây thương tích ở tỉnh Gia Lai chạy trốn qua tỉnh Quảng Ngãi.

Nguyên nhân ban đầu người vợ đầu độc chồng và 3 người thân ở Đồng Nai bằng Xyanua Tại cơ quan công an, Bích trả lời rõ ràng, lạnh lùng việc đầu độc chồng và 3 người thân bằng Xyanua vì mâu thuẫn trong cuộc sống.

