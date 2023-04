Ngày 12/4, bà Amanda Sloat - Trợ lý đặc biệt của Tổng thống Mỹ kiêm Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực châu Âu của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, cho biết Washington đang phối hợp với các đồng minh xử lý vụ rò rỉ tài liệu mật được cho là làm lộ năng lực quân sự của một số đối tác của Mỹ.

Trả lời câu hỏi liệu Tổng thống Mỹ Joe Biden có nêu vụ việc trên trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhân chuyến thăm Bắc Ireland ngày 12/4 hay không, bà Sloat nói: “Tôi cho rằng chúng tôi đã có những cam kết trong toàn thể chính quyền với nhiều đồng minh và đối tác, nhưng không thể nói cụ thể về những gì Tổng thống có ý định đề cập với Thủ tướng Anh.”

Bên cạnh đó, bà Sloat cũng xác nhận Tổng thống Biden sẽ thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine với Thủ tướng Sunak. Tuy nhiên, quan chức Nhà Trắng khẳng định ông Biden không có kế hoạch thảo luận với Thủ tướng Anh về một thỏa thuận thương mại tự do song phương.

Liên quan đến vụ rò rỉ tài liệu quân sự, cùng ngày, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cho biết Washington bày tỏ ý định hợp tác với Seoul nhằm giải quyết vấn đề các tài liệu mật của Bộ Quốc phòng bị rò rỉ, trong đó chứa nội dung Mỹ nghe lén các quan chức an ninh hàng đầu Hàn Quốc.

Theo hãng tin Yonhap, phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hàn Quốc, Ngoại trưởng Park Jin khẳng định Mỹ đã nêu vấn đề trên một cách nghiêm túc và bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Chính phủ Hàn Quốc thông qua kênh liên lạc bí mật.

Dư luận đang quan tâm đến tính xác thực của các tài liệu bị rò rỉ sau khi tờ The New York Times và The Washington Post đưa tin các cơ quan tình báo Mỹ bị cáo buộc nghe lén các cuộc tranh luận nội bộ của Hàn Quốc về việc cung cấp vũ khí cho quân đội Mỹ để sử dụng tại Ukraine. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng đây là thông tin “sai lệch và vô căn cứ.”

Trước đó, cùng ngày 12/4, ông Park Jin tuyên bố nhiều thông tin trong tài liệu dường như đã bị xuyên tạc một cách có chủ đích, nhưng sau đó nhấn mạnh với các nghị sỹ tham dự phiên họp của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hàn Quốc rằng việc tìm hiểu sự thật là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay.

Khi được hỏi liệu Seoul sẵn sàng phối hợp với Washington trong vấn đề trên hay không, Ngoại trưởng Park Jin khẳng định “không có chủ đề nào là không thể thảo luận” giữa hai nước.