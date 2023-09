Một biển ôtô số đẹp phải dừng đấu giá đột ngột chưa rõ nguyên nhân

Trong phiên đấu giá ngày hôm nay 25/9, có 48 biển số xe được mang ra đấu giá.

Đáng chú ý, trong phiên chiều, biển kiểm soát mang số hiệu 65A-388.88 của tỉnh Cần Thơ đã không được chốt giá ở cuối phiên và phải dừng cuộc đấu đấu giá. Nguyên nhân cụ thể của việc dừng đấu giá biển số trên chưa được Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam nêu ra.

Theo quy định tại Nghị định số 39/2023 của Chính phủ, tổ chức đấu giá biển số sẽ buộc phải dừng cuộc đấu giá trong 2 trường hợp: Thứ nhất, Bộ Công An yêu cầu dừng cuộc đấu giá theo quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 điều 47 Luật Đấu giá tài sản khi xuất hiện những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đấu giá; Thứ hai, việc đấu giá biển số phải dừng do sự kiện bất khả kháng.

Ngoài chiếc biển số đến từ Cần Thơ đấu giá không thành công thì 47 chiếc biển còn lại đã được chốt giá đấu thành công trong phiên ngày 25/9.

Trong số đó, 30K-566.11 của Hà Nội được chốt với mức 40 triệu đồng, đúng bằng giá khởi điểm. Đây cũng chiếc biển trúng đấu giá thấp nhất kể từ khi diễn ra tổ chức các phiên đấu giá biển ôtô số đẹp.

Ở chiều ngược lại, biển số 51K-899.99 của Thành phố Hồ Chí Minh có giá cao nhất. Sở hữu số tứ quý 9, biển số này được một “đại gia” mạnh tay chốt ở mức 2,74 tỷ đồng.

Cũng có 4 chữ số 9, biển số 30K-599.99 từ Hà Nội được đấu giá thành công với mức giá 1,79 tỷ đồng; còn biển số 14A-799.99 của Quảng Ninh trúng mức giá gần 1,2 tỷ đồng. Một số biển số đẹp đáng chú ý khác cũng đã được đấu giá thành công với mức giá trên 1 tỷ đồng trong hôm nay như: 51K-979.79 (Thành phố Hồ Chí Minh) giá 1,82 tỷ đồng; 51K- 866.66 giá 1,165 tỷ đồng, 74A-234.56 (Quảng Trị) giá 1,075 tỷ đồng…

Trong ngày mai (26/9), Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam cùng Bộ Công An tiếp tục tổ chức đấu giá 50 chiếc biển ôtô số đẹp tiếp theo. Trong số trên có một số biển đáng chú ý như 51K-818.18, 51K-919.19, 51K-886.88, 51K-828.28, 37K-234.56, 99A-669.99, 30K-399.99, 92A-345.67, 60K-345.67 và 60C-666.66.

Theo quy định tại Nghị định 39/2023, số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ôtô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá và tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản chuyên thu của Bộ Công An sẽ được kê khai, nộp, quyết toán với cơ quan thuế.

Hàng năm, Bộ Công An xây dựng dự toán tương ứng với 30% số tiền thu được từ đấu giá biển số xe năm trước đã nộp ngân sách Nhà nước để phục vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm, đầu tư cơ sở vật chất, tập huấn cán bộ đăng ký, quản lý phương tiện giao thông.