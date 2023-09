Đăng ký tại công an xã, bấm được biển số ngũ quý 666.66

Hôm nay 15-9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá lại đối với 11 biển số xe ôtô do phiên đấu giá thứ nhất tạm dừng vì sự cố kỹ thuật.

(GLO)- Phạm Hải Triều-cựu Thiếu tá Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cùng người đi đăng ký xe bị khởi tố, bắt tạm giam về tội đưa, nhận hối lộ.

Theo thống kê của tổ chức dữ liệu Compare The Market, Việt Nam đứng thứ 5 trong 10 quốc gia có chi phí sạc điện rẻ nhất nhất thế giới. Được biết, việc so sánh giá thành dựa theo đồng Đô la Australia (AUD).

Không ít người khi mua ô tô mới luôn quan tâm đến việc nên lắp thêm những phụ kiện, đồ chơi gì cho xe, đặc biệt là những loại phụ kiện hỗ trợ người lái lái xe an toàn hơn trên mọi nẻo đường.

Hơn 5.000 biển số xe bị nhóm cán bộ, lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang can thiệp qua phần mềm để cấp sai quy định. Nhiều ý kiến đề nghị xử lý nghiêm và mở rộng kiểm tra việc cấp biển số xe ở các tỉnh thành khác.