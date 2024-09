Măng Đen: Xây dựng khu kinh tế đêm

(GLO)- Chiều 20-9, tại TP. Pleiku, Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Xuân Phúc Plaza tổ chức ra mắt mô hình “Khách sạn Khánh Linh, điểm đến an toàn, thân thiện”.