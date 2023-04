Loạt ô tô sắp trình làng tại Việt Nam

Audi RS e-tron GT

Tại sự kiện House of Progress ở Singapore, Audi đã xác nhận sẽ tung ra thị trường Việt Nam mẫu Audi e-tron GT RS vào tháng 4 này. So với bản tiêu chuẩn đã ra mắt vào tháng 7 năm ngoái, Audi e-tron GT RS được nâng cấp về hiệu suất. Nó sử dụng hai động cơ điện, giúp công suất đạt 598 mã lực, mô-men xoắn 830 Nm. Đáng chú ý, tính năng overboost có thể khiến hiệu suất tăng đáng kể. Do đó, xe có thể đạt vận tốc 100 km/h chỉ trong 3,3 giây.

VinFast VF 5 Plus

VF 5 Plus được nhận định là sản phẩm thay thế cho chiếc hatchback Fadil vốn từng nhiều lần thống trị doanh số thị trường xe trong nước. Chiếc xe điện Việt Nam sử dụng một mô-tơ điện, cho công suất 134 mã lực, mô-men xoắn cực đại 135 Nm, đi kèm dẫn động cầu trước.

Bộ pin lithium của VinFast VF 5 Plus mang dung lượng 37,23 kWh, giúp phạm vi hoạt động đạt khoảng 300 km. Theo dự kiến, những chiếc VinFast VF5 Plus đầu tiên sẽ bàn giao đến tay khách hàng từ tháng 4/2023.

Toyota Wigo 2023

Toyota Wigo sẽ tái xuất thị trường Việt, cạnh tranh trực tiếp cùng Hyundai Grand i10 và Kia Morning. Tại các đại lý, nhân viên cho biết Wigo mới có 2 phiên bản gồm MT và D-CVT với giá dự kiến lần lượt là 370 triệu và 420 triệu đồng, tăng từ 18 triệu đồng đến 35 triệu đồng so với đời cũ. Dự kiến, mẫu xe Nhật Bản sẽ được bán ra vào tháng 5 năm nay.

BMW X7

Thế hệ nâng cấp giữa vòng đời của BMW X7 dự kiến được giới thiệu trong tháng 4 với hai phiên bản M Sport và Pure Excellence. Hiện tại, sản phẩm này đã xuất hiện ở Việt Nam và chờ ngày ra mắt. Giá dự kiến của xe sẽ đạt khoảng 6,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, X7 vẫn sử dụng động cơ 3.0 I6 nhưng đã được tăng cường hiệu suất. Mẫu SUV đến từ Đức có công suất 375 mã lực và mô-men xoắn 519 Nm, đi kèm hộp số 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Wuling Hongguang Mini EV

Được sản xuất tại Việt Nam bởi sự kết hợp giữa hãng xe TMT Motors và liên doanh liên doanh GM – (SAIC – WULING), Wuling Hongguang Mini EV hứa hẹn sẽ ra mắt khách hàng Việt vào quý II năm nay. Dù có kích thước tổng thể rất bé, chiếc xe này vẫn có thiết kế chỗ ngồi theo kiểu 2+2, giúp tăng tính tiện lợi. Tại Trung Quốc, Hongguang Mini EV vẫn đang là một trong những xe điện bán chạy nhất.