Lâm Đồng: Thượng úy công an va chạm giao thông khiến học sinh lớp 8 tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nam miền Nam

Xe máy do thượng úy công an điều khiển va chạm với xe máy do 2 học sinh đi phía trước khiến em B. bị thương nặng và tử vong sau đó.