Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023: Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận 2 phương án đúng trong đáp án môn tiếng Anh

Tin liên quan Bộ GD-ĐT cân nhắc chuyên môn đáp án thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh

Cụ thể, đáp án câu 50, mã đề 409 (thứ tự câu này có thể thay đổi theo các mã đề khác nhau) của môn tiếng Anh, có 2 phương án đúng là B và C. Thí sinh lựa chọn một trong hai phương án đều được công nhận là chọn đúng đáp án. Việc công nhận này nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi chính đáng cho tất cả thí sinh.

Trước đó, ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án chính thức các môn trắc nghiệm (chiều 3/7), nhiều giáo viên đã phản ánh đáp án môn tiếng Anh, câu 31 - mã đề 401; câu 46 - mã đề 402; câu 50 - mã đề thi 409, đề bài yêu cầu chọn đáp án sai, thì cả 2 phương án B và C đều là đáp án đúng. Tuy nhiên, trong đáp án được Bộ công bố, phương án trả lời đúng là B. Điều này đồng nghĩa với việc nếu thí sinh trả lời là C (từ cần được sửa là từ comparative) sẽ không có điểm.

Một số ý kiến cho rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên chấp nhận cả hai đáp án ở câu này. Bởi việc Bộ chọn đáp án B có thể hiểu được nếu nhìn nhận từ góc độ nguyên tắc của người ra đề. Khi ra đề, người ra đề có mục tiêu kiểm tra dựa trên những gì học sinh được học. Còn với đáp án C "Comparative" thì thường lên đại học mới gặp, hoặc người học hay đọc báo nghiên cứu mới gặp phải từ này. Nếu chỉ công nhận đáp án B sẽ gây bất công do những học sinh giỏi hơn nhìn ra vấn đề của đáp án C.