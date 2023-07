Bộ GD-ĐT cân nhắc chuyên môn đáp án thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh

Chiều tối nay, 4/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết bộ đang cân nhắc chuyên môn về đáp án, đặc biệt môn tiếng Anh trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông để đảm bảo đầy đủ quyền lợi chính đáng cho tất cả các thí sinh.

Nếu có phương án điều chỉnh, Ban Chỉ đạo Kỳ thi sẽ sớm có thông báo trong những ngày tới.

Trước đó, ngày 3/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án 8 môn thi trắc nghiệm của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, trong đó có môn Ngoại ngữ.

Sau khi bộ công bố đáp án, một số ý kiến cho rằng có câu hỏi trong đề thi môn Tiếng Anh có thể có đến hai lựa chọn đáp án trong khi đáp án của bộ chỉ công nhận cho điểm một phương án.

Câu hỏi gây tranh cãi yêu cầu thí sinh chỉ ra từ bị lỗi trong câu với bốn phương án trả lời để thí sinh lựa chọn, cụ thể như sau:

Theo các giáo viên, ở câu hỏi này, cả phương án B và C đều có thể chấp nhận, thậm chí phương án C là lỗi dễ nhận thấy hơn, nhưng đáp án của Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn là đáp án B, điều này đồng nghĩa với việc nếu chọn C thí sinh sẽ không có điểm dù vẫn đúng.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện các sở giáo dục và đào tạo đang triển khai công tác chấm thi đảm bảo chất lượng, theo đúng tiến độ thời gian, tuân thủ đúng đáp án Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố.