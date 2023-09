Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9: An toàn, nghiêm túc

(GLO)- Từ sự chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ của các ngành và địa phương, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai được đảm bảo, không xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nhờ vậy, người dân trong tỉnh được hưởng một kỳ nghỉ vui vẻ, an toàn.

Tin liên quan Ngày 2/9, xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 18 người tử vong

Giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, tại thôn 1 (xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao. Đây là hoạt động thường niên nhằm gắn kết cộng đồng dân cư, tạo không khí phấn khởi chào đón ngày lễ lớn của dân tộc và thúc đẩy phong trào văn hóa, thể dục thể thao ở địa phương. Trong những ngày diễn ra các hoạt động, có một lượng lớn người dân trong và ngoài thôn đến tham gia cổ vũ, vui chơi.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân trong lúc vui đón quốc lễ, nhiều hoạt động đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội được triển khai trên địa bàn. “Ngoài các hoạt động văn hóa, thể thao thì thôn 1 còn có thắng cảnh đẹp thu hút khách thập phương đến thưởng lãm, vui chơi. Do đó, tổ tự quản của thôn sẽ thường xuyên tuần tra để nhắc nhở, tuyên truyền mọi người chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông, trật tự xã hội. Chúng tôi cũng nhắc nhở bà con nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản cá nhân, gia đình ở thời điểm thôn có tập trung đông người. Đặc biệt tại giải bóng đá mini nam năm nay của thôn có đội bóng đá của Công an xã tham gia nên công tác đảm bảo an ninh diễn ra tốt hơn. Vậy nên những ngày qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội và an toàn giao thông trên địa bàn được giữ vững, không xảy ra các vụ đánh nhau, gây rối, tai nạn giao thông”-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 1 Lê Quang Dũng chia sẻ.

Tại xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh), chính quyền xã cũng đã chỉ đạo lực lượng Công an xã, tổ tự quản các thôn, làng tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn dịp lễ này. Đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho khách thập phương khi đến thăm quan những thắng cảnh đẹp trên địa bàn, nhất là “cung đường du lịch đồi chè và hàng thông cổ thụ” ở thôn 1. Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng Huỳnh Trọng Quang cho hay: “Hàng ngày, lực lượng Công an xã cùng với các tổ tự quản sẽ tổ chức tuần tra ở các tuyến giao thông trên địa bàn xã. Trong đó, các địa điểm thu hút đông đảo du khách đến vãn cảnh, lực lượng Công an tuần tra nhiều hơn để nhắc nhở bà con chấp hành quy định của pháp luật. Vì vậy, những ngày qua, trên địa bàn không xảy ra các vụ việc vi phạm trật tự xã hội, không xảy ra tai nạn giao thông”.

Ở huyện Đak Pơ, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Quốc khánh 2-9 cũng được các cấp chính quyền và Công an huyện chú trọng triển khai. Thượng tá Đậu Công Sơn-Phó trưởng Công an huyện Đak Pơ cho biết: Để đảm bảo an ninh trật tự trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch tuần tra, chỉ đạo Công an các xã, thị trấn chủ động phối hợp huy động lực lượng tại chỗ tuần tra khép kín địa bàn. Công an huyện tuần tra các tuyến đường, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Đối với lực lượng Công an thị trấn chủ động tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng dân quân tại chỗ, phối hợp tuần tra khép kín, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhờ đó trong mấy ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Theo thống kê của Công an tỉnh Gia Lai, trong 2 ngày (1 và 2-9), toàn tỉnh xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự làm chết 1 người, thiệt hại tài sản hơn 100 triệu đồng. Công an các địa phương bắt giữ 1 vụ với 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và vận động nhân dân giao nộp 33 vũ khí thô sơ, thu hồi 21 súng tự chế các loại, 1 bình xịt hơi cay. Đáng chú ý, tối 2-9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an An Khê nhanh chóng làm rõ vụ giết người, bắt tạm giữ 1 đối tượng. Song song với đó, lực lượng Công an tiếp tục tuyên truyền, cảnh báo về các loại tội phạm thường xảy ra trong dịp lễ; duy trì lực lượng thường trực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngoài ra, lực lượng Công an duy trì tiếp nhận hồ sơ căn cước công dân, tài khoản định danh công dân trong suốt dịp lễ, nhằm tạo điều kiện cho công dân làm ăn xa, sinh viên và học sinh đi học ngoài tỉnh.

Đảm bảo an toàn giao thông

Trong ngày nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn TP. Pleiku tăng cao. Để đảm bảo an toàn giao thông, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku đã huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn nơi có nhiều phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh đó, đơn vị bố trí nhiều tổ công tác lập chốt kiểm tra nồng độ cồn vào các khung giờ cao điểm, nhất là buổi chiều và buổi tối. Đơn cử, tối ngày 2-9, Đội Cảnh sát Giao Thông-Trật tự Công an TP. Pleiku tổ chức tuần tra, kiểm soát và lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại phường Chi Lăng.

Theo ghi nhận của P.V, trong thời gian từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 2-9, tại điểm đo nồng độ cồn này, lực lượng Công an đã lập biên bản 9 trường hợp vi phạm và tạm giữ 9 phương tiện do vi phạm về nồng độ cồn, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, điều khiển phương tiện mà có không có giấy phép lái xe… Bị xử phạt vì sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, anh Trần Như Mạnh (huyện Đak Đoa) bộc bạch: “Tôi đi lên chỗ người nhà có chút việc. Đang dịp nghỉ lễ nên anh em tổ chức tiệc ăn uống, từ chối mãi khó coi nên mình cũng uống đôi ly bia. Rút kinh nghiệm từ nay đã uống bia rượu là không điều khiển phương tiện giao thông nữa”.

Tương tự, dịp nghỉ lễ 2-9 năm nay kéo dài 4 ngày (từ ngày 1 đến 4-9) nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn huyện Krông Pa tăng cao hơn so với ngày thường, bao gồm các phương tiện từ các địa phương khác về địa bàn và người dân Gia Lai, Kon Tum đi qua địa phận huyện Krông Pa để xuống du lịch tại Phú Yên, Nha Trang. Đại uý Trần Đức Anh-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Krông Pa-cho biết: Đơn vị huy động toàn lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp với Công an các xã, thị trấn trên tuyến tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn vào các khung giờ cao điểm, trong đó, đơn vị tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn. Tại vị trí, đơn vị triển khai lực lượng công khai kết hợp hoá trang, sử dụng máy móc thiết bị nghiệp vụ phục vụ công tác. Mặt khác, đơn vị ký cam kết với các nhà xe, lái xe của các doanh nghiệp vận tải chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện không có vụ tai nạn giao thông xảy ra.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và tháng cao điểm an toàn giao thông, Công an các huyện, thị xã phía Đông của tỉnh đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo Trung tá Nguyễn Bảo Hưng-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an thị xã An Khê: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên và của UBND thị xã An Khê về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Công an thị xã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thực hiện quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép; kết hợp với công tác răn đe, giáo dục cá biệt các đối tượng thường xuyên vi phạm pháp luật giao thông.

Công an thị xã cũng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học, trong đó tập trung xử lý các học sinh có hành vi phạm điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm. “Tính riêng từ ngày 1 đến ngày 3-9, trên địa bàn thị xã không xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và đua xe trái phép. Chúng tôi đã xử lý 40 trường hợp vi phạm các lỗi vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông…”-Trung tá Hưng cho hay.





Theo thông tin từ Cảng hàng không Pleiku, trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, có 34 chuyến bay với hơn 10.500 lượt khách từ các tỉnh, thành phố trong nước đến Gia Lai và ngược lại. Riêng 2 ngày (1 và 2-9), có 17 chuyến bay với hơn 4.900 lượt khách đến Cảng hàng không TP. Pleiku và đi các tỉnh, thành nước ta. Mặt khác, thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 1-9 đến hết ngày 4-9, Cảng hàng không Pleiku áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, chủ động sẵn sàng các phương án phục vụ cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Cảng cũng phối hợp với hãng hàng không nắm bắt đầy đủ, kịp thời chính xác kế hoạch bay để xây dựng phương án vị trí đỗ tàu bay, phân quầy thủ tục, cửa ra tàu bay và băng tải hành lý phù hợp với thực tế khai thác. Cùng đó với đó, Cảng cũng siết chặt kiểm tra, soi chiếu an ninh, đảm bảo 100% hành khách, hàng hóa, hành lý được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế, lên tàu bay theo đúng quy định.