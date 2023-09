Krông Pa đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Tin liên quan Ra quân thi công các công trình trọng điểm của TP. Pleiku

Năm 2023, UBND huyện Krông Pa quyết định triển khai 18 công trình với tổng kinh phí hơn 80,03 tỷ đồng (40,18 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và chuyển nguồn; 39,85 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác).

Trong đó, các dự án trọng điểm gồm: Dự án đường giao thông kết nối các xã: Ia Mlah, Phú Cần và thị trấn Phú Túc; Dự án sắp xếp, bố trí ổn định các hộ dân tộc thiểu số du canh du cư buôn Ma Giai, xã Đất Bằng; Dự án khắc phục bão lũ, sạt lở cầu treo Ia Hjú, xã Chư Rcăm; Dự án làm đường giao thông huyện Krông Pa với 3 tuyến đường, tổng chiều dài 2,8 km; trụ sở UBND xã Ia Rmok. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, đến nay, khối lượng thi công các công trình đạt trên 84,3%, giải ngân hơn 53,29% kế hoạch vốn giao.

Trên công trường thi công đường giao thông kết nối các xã: Ia Mlah, Phú Cần và thị trấn Phú Túc, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật mặt đường, cầu cống. Công trình được thiết kế với quy mô cấp IV miền núi, kết cấu mặt đường bê tông, nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m. Tuyến đường có tổng chiều dài 8,383 km, điểm đầu giao với đường liên xã Ia Mlah-Đất Bằng tại Km 9+300, điểm cuối (Km 8+383) giao với đường Phan Đình Phùng (thị trấn Phú Túc), tổng kinh phí thực hiện 90 tỷ đồng. Dự án khởi công ngày 23-12-2022 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào ngày 21-12-2024. Dự án được giao cho 3 nhà thầu gồm: Công ty TNHH Trung Kiên; Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ An Phú; Công ty TNHH một thành viên Ngọc Hiệp Gia Lai. Đến nay, công trình đạt khối lượng trên 50%.

Ông Trương Công Cảnh-Chỉ huy công trình từ Km 0 đến Km 2 (Công ty TNHH Trung Kiên) cho biết: “Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Công ty đã huy động 4 máy đào và hơn 20 công nhân làm việc liên tục để hoàn thành cây cầu bắc qua sông Ia Mlah trước mùa mưa bão. Dự kiến trong tháng 10, hạng mục này sẽ hoàn thành, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch”.

Dự án khắc phục bão lũ, sạt lở cầu treo Ia Hjú (xã Chư Rcăm) có tổng mức đầu tư là 3,9 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong năm 2023. Ông Nguyễn Văn Súy-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Triệu Hải Gia Lai-cho biết: “Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Công ty đã tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công với mục tiêu cố gắng hoàn thành trước mùa mưa lũ. Đến nay, Công ty đã cơ bản hoàn thành các hạng mục và dự kiến hoàn thành trước 2 tháng so với kế hoạch”.

Theo ông Trần Ngọc Khôi-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Ban Quản lý đã phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất phục vụ các dự án. Đặc biệt, để các công trình trọng điểm được triển khai thi công đúng tiến độ, sớm đưa vào phục vụ nhu cầu người dân, Ban đã chủ động phối hợp với các nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế, thi công tập trung giám sát và đôn đốc thi công công trình; phối hợp với UBND các xã, thị trấn nơi có công trình, dự án tuyên truyền, vận động người dân tạo điều kiện tốt cho quá trình triển khai thi công.

Trao đổi với P.V, ông Ksor Tin-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Qua kiểm tra thực tế các công trình, UBND huyện đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, đặc biệt chú trọng đảm bảo chất lượng công trình. Đối với Dự án đường giao thông kết nối các xã: Ia Mlah, Phú Cần và thị trấn Phú Túc có hạng mục cầu bắc qua sông Ia Mlah.

Trong quá trình thi công, các đơn vị lưu ý theo dõi tình tình mưa bão, xả lũ của hồ thủy lợi Ia Mlah, từ đó có kế hoạch tổ chức thi công, phương án gia cố chống sạt lở hợp lý để đảm bảo an toàn về người, thiết bị và chất lượng công trình. Đồng thời, các đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; tăng cường giám sát, cắm mốc lộ giới, làm tốt công tác quy hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần báo cáo kịp thời với UBND huyện để tháo gỡ nhằm thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện.