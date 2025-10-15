Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kove 450R 2025: "Chiến binh" naked-bike khuấy đảo thị trường với công thức "ngon - bổ - rẻ"

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Kove Moto vừa chính thức ra mắt mẫu naked-bike hoàn toàn mới - Kove 450R phiên bản 2025 - tại thị trường Malaysia, tạo nên làn sóng chú ý mạnh mẽ nhờ thiết kế ấn tượng, hiệu năng mạnh mẽ và đặc biệt là mức giá cực kỳ cạnh tranh.

Kove 450R sở hữu ngôn ngữ thiết kế đậm chất “streetfighter”, đặc trưng của dòng naked-bike hiện đại. Xe gây ấn tượng mạnh với kiểu dáng sắc sảo, góc cạnh, cùng cụm đèn pha lấy cảm hứng từ những mẫu xe thể thao đến từ Ý, mang lại diện mạo hầm hố và giàu chất chơi.

glo-kove-450r-1.jpg

Chiều cao yên 795 mm được đánh giá phù hợp với thể trạng phổ thông của người dùng tại châu Á, trong khi trọng lượng ướt chỉ 164 kg giúp xe linh hoạt hơn trong môi trường đô thị.

glo-kove-450r-2.jpg

Trái tim của Kove 450R là khối động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 443 cc, làm mát bằng chất lỏng và sử dụng hệ thống cam đôi trục (DOHC). Khối động cơ này sản sinh công suất cực đại lên tới 65,3 mã lực tại 12.000 vòng/phút và mô-men xoắn 40 Nm tại 9.000 vòng/phút, kết hợp hộp số 6 cấp cùng ly hợp hỗ trợ và chống trượt (assist & slipper clutch).

glo-kove-450r-3.jpg

Theo công bố từ nhà sản xuất, Kove 450R có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 205 km/h - một con số ấn tượng đối với một mẫu naked-bike ở phân khúc tầm trung.

Xe được trang bị hệ thống phanh đáng tin cậy với hai kẹp phanh Taisko piston đôi ở phía trước, đi kèm đĩa phanh đường kính 300 mm. Phía sau là phanh đĩa đơn với kẹp phanh piston đơn, đảm bảo khả năng hãm tốc an toàn và hiệu quả.

glo-kove-450r-4.jpg

Về hệ thống treo, Kove 450R sử dụng phuộc trước hành trình ngược (USD) đường kính 41 mm, trong khi phía sau là giảm xóc monoshock có thể điều chỉnh preload, mang đến khả năng tùy biến linh hoạt theo tải trọng và điều kiện mặt đường.

glo-kove-450r-5.jpg

Đáng chú ý, mẫu xe còn được tích hợp hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái như: Hai chế độ lái tùy chọn, hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh, Launch Control - hỗ trợ tăng tốc từ vị trí đứng yên nhanh chóng và ổn định, màn hình TFT-LCD hiện đại, hiển thị rõ ràng và trực quan các thông số vận hành.

glo-kove-450r-6.jpg

Tại thị trường Malaysia, Kove 450R 2025 được niêm yết với mức giá chỉ 33.888 ringgit - tương đương khoảng 211,3 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Đây được xem là một mức giá vô cùng cạnh tranh nếu xét đến việc xe sử dụng động cơ 4 xy-lanh - điều vốn chỉ thường thấy trên các mẫu xe phân khối lớn có giá cao hơn rất nhiều.

glo-kove-450r-7.jpg

Với thiết kế bắt mắt, trang bị phong phú, hiệu năng mạnh mẽ và mức giá hợp lý, Kove 450R 2025 đang cho thấy tiềm năng trở thành "ngựa ô" trong phân khúc naked-bike tầm trung, đặc biệt tại các thị trường châu Á như Malaysia hay Việt Nam. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe 4 xy-lanh đầu tiên - "ngon - bổ - rẻ" đúng nghĩa.

