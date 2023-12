Kon Tum: Liên tiếp phát hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi

Công an tỉnh Đắk Lắk phát lệnh truy nã sáu bị can liên quan vụ khủng bố tấn công trụ sở các xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh.

Sáng 27/11, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bổ nhiệm điều tra viên tại Công an cấp xã. Kon Tum là địa phương đầu tiên trong cả nước bố trí đủ điều tra viên về Công an cấp xã ở 102 đơn vị xã, phường, thị trấn trong tỉnh.