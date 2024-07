Kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng 23,4%

(GLO)- Trong tháng 7-2024, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 477 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 7 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt hơn 3,8 tỷ USD (tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2023).

Theo các chuyên gia, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam tiếp tục tăng cao là bởi nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường tăng mạnh. Trong đó, sầu riêng, thanh long, chuối là những loại trái cây đóng góp lớn cho sự tăng trưởng của ngành xuất khẩu rau quả.

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường đứng đầu về xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường này đạt 2,16 tỷ USD (tăng 22% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 64,9% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước). Tiếp theo là Hàn Quốc với 164 triệu USD (tăng 54,6% so với cùng kỳ năm 2023). Xếp vị trí thứ 3 là Mỹ với 157 triệu USD (tăng 33,5% so với cùng kỳ năm 2023).

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả những tháng còn lại của năm 2024 sẽ tiếp tục thuận lợi nhờ yếu tố mùa vụ và nguồn cung dồi dào. Trong khi đó, nhu cầu của thị trường thế giới còn tăng cao sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam năm 2024 có thể đạt hoặc vượt 7 tỷ USD (tăng khoảng 1 tỷ USD so với kế hoạch của ngành Nông nghiệp và PTNT đặt ra).