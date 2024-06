(GLO)- Đam mê kinh doanh thức uống, song với số vốn còn hạn chế, nhiều bạn trẻ ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã chọn khởi nghiệp bằng những quầy nước theo hình thức take away (mang đi) và từng bước xây dựng, khẳng định thương hiệu cá nhân.

Sau một thời gian ấp ủ ý tưởng, tháng 2-2024, Nguyễn Hoàng Bảo Huy (25 tuổi; tổ 3, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) bắt đầu thử sức kinh doanh nước uống. Quầy nước take away mini của Huy mang tên Tiệm Trà Nhỏ Hee Tee với màu vàng chủ đạo bắt mắt được đặt trước số nhà 64 Nguyễn Hữu Huân (phường Tây Sơn, TP. Pleiku). Quầy hoạt động từ 9-21 giờ hàng ngày với các loại thức uống chủ yếu như: cà phê, trà các loại và một số đồ ăn vặt mà giới trẻ ưa chuộng.

“Tôi từng theo đuổi nghệ thuật, có một thời gian giảng dạy tiếng Hàn nhưng sau đó cảm thấy bản thân chưa thật sự phù hợp. Với số vốn tích góp được cùng niềm đam mê kinh doanh sẵn có, tôi đã quyết định khởi nghiệp với một quầy nước uống nhỏ theo hình thức take away”-Huy chia sẻ.

Để chuẩn bị khởi nghiệp, Huy tự tìm tòi, học cách pha chế đồ uống trên mạng Internet. Những thức uống đầu tay, Huy mời bạn bè và người thân dùng thử để góp ý, tư vấn; đồng thời, nếm thử các thức uống đang thịnh hành trên địa bàn để từng bước điều chỉnh hương vị cho phù hợp.

Đặc biệt, nhận biết xu hướng giới trẻ hiện nay quan tâm nhiều đến sức khỏe nên Huy hạn chế tối đa những thức uống có chứa chất béo và nói không với đường hóa học. Thay vào đó, nam chủ quán tập trung nghiên cứu nhiều công thức, phân tích đặc điểm của mỗi loại nguyên liệu khác nhau để tạo ra hương vị thơm ngon nhất nhưng vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm.

“Khi quyết định khởi nghiệp với quầy nước take away ở vỉa hè đồng nghĩa với việc tôi phải chấp nhận công việc của mình gắn liền với 3 từ “không ổn định”, bởi nhiều lý do khác nhau như: điều kiện thời tiết, mặt bằng… Tuy nhiên, nếu mình làm tốt, thức uống ngon, chắc chắn khách hàng sẽ tìm đến đông hơn, thương hiệu được gầy dựng sẽ bền vững hơn”-Huy kiên định.

Cũng với mong muốn xây dựng thương hiệu cá nhân và mở rộng quy mô kinh doanh, bạn Huỳnh Công Sơn (tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) đã cho ra mắt xe cà phê take away mang tên Thang Coffee. Mô hình khởi nghiệp này được hình thành từ việc “nghiện” uống cà phê lâu năm của Sơn và khát khao đem hương vị cà phê riêng của mình đến đông đảo bạn trẻ cùng sở thích.

“Khi còn là sinh viên đại học, mình từng có thời gian đi làm thêm tại quán cà phê nên cũng học hỏi được chút ít kiến thức pha chế. Thêm nữa, mình cũng có một số bạn bè khởi nghiệp bằng mô hình take away này, vì vậy, mình đã mạnh dạn mở quán. Rất vui vì xe cà phê của mình được nhiều người tìm đến ủng hộ”-Sơn bày tỏ.

Vì kinh doanh theo hình thức này chủ yếu là cung cấp đồ uống mang đi, do đó, ngay từ khi bắt đầu, Sơn đã xác định lựa chọn những nguồn nguyên vật liệu tốt, nhất là cà phê sạch đảm bảo chất lượng. Bên cạnh bán trực tiếp tại quầy, Sơn còn tăng cường quảng bá sản phẩm rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút nhiều khách hàng hơn.

Đa số bạn trẻ khởi nghiệp bằng mô hình take away đều cho rằng, mặc dù đây là mô hình kinh doanh không mới nhưng là lựa chọn hợp lý để họ bắt đầu giấc mơ xây dựng thương hiệu của mình khi trong tay còn khá hạn chế về vốn và kinh nghiệm.