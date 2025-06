Khẩn trương khắc phục các vị trí hư hỏng trên tuyến quốc lộ 19

(GLO)- Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THPT Nguyễn Trãi (thị xã An Khê) tổ chức thực tập phương án chữa cháy vào chiều 5-6.