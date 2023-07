Khai trừ khỏi Đảng nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng

Cụ thể, tại văn bản số 2827-CV/TU ngày 26/7/2023 về việc cung cấp thông tin xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng xem xét lại hình thức kỷ luật đối với ông Lê Văn Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Mai Hữu Chanh, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc. Ông Lê Văn Minh và ông Mai Hữu Chanh suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, bị xử lý hình sự, gây dư luận xấu trong xã hội, làm mất uy tín cá nhân, ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Văn Minh và ông Mai Hữu Chanh bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Trước đó ngày 6/5/2020, phóng viên TTXVN đã đưa tin cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can với tội danh “Vi phạm quy định về quản lý rừng”. Đáng chú ý, trong đó có một bị can nguyên là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng (đã nghỉ hưu) và một bị can hiện là Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc, được Bộ Công an chuyển cho Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra từ đầu năm 2017. Theo đó, 3 bị can gồm: Lê Văn Minh, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng; Lê Quang Nghiệp, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng (hiện là Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, đơn vị này chưa có Trưởng phòng) và Mai Hữu Chanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra các quyết định khởi tố các bị can trên về tội “Vi phạm quy định về quản lý rừng” quy định tại khoản 3, Điều 233, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn các quyết định trên.

Cụ thể năm 2016, ông Lê Quang Nghiệp khi đó là Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng biết rõ trong hồ sơ dự án chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo sang trồng cao su tại một phần tiểu khu 398, 418, 419 xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường và chưa đúng với các quy định khác của pháp luật. Tuy nhiên, ông Lê Quang Nghiệp vẫn tham mưu cho ông Lê Văn Minh, khi đó là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng ký quyết định cấp phép khai thác tận dụng lâm sản (đợt 4) số 247/QĐ-SNN vào ngày 1/4/2016 cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc khai thác tận dụng lâm sản trái pháp luật tại một phần các tiểu khu trên.

Hành vi của các bị can trên đã vi phạm Thông tư số 58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/09/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; vi phạm Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và bảo vệ môi trường. Mặt khác vi phạm Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 1/6/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Hậu quả là diện tích rừng tự nhiên nghèo bị chuyển sang trồng cao su trái pháp luật trên diện tích 75,78ha; lâm sản bị khai thác trái pháp luật với tổng trữ lượng là 3.509,76m3 gỗ.