Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 13 (mở rộng)

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá: Trong 9 tháng năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ, như: Diện tích gieo trồng tăng 11,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,27%; kim ngạch xuất khẩu tăng 4,59%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tăng 4,5%. Hoạt động du lịch, giao lưu văn hóa, thể thao tiếp tục có những khởi sắc; giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng...

An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoàn thành 100% kế hoạch tuyển chọn, gọi quân nhân nhập ngũ năm 2023 và hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự ở các cấp. Công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm lãnh đạo thực hiện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng…

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong 9 tháng qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Do vậy, tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị quan tâm thảo luận, đề xuất giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khắc phục trong 3 tháng còn lại của năm 2023. Đó là các vấn đề: Tiến độ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Phương án đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Pleiku-Quy Nhơn còn chậm; tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh thấp nhất khu vực Tây Nguyên; thu ngân sách chưa đạt kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ (qua 9 tháng chỉ đạt 66% Nghị quyết, giảm 8,2%); giải ngân vốn đầu tư công rất thấp, nằm trong nhóm thấp nhất của cả nước, đứng thứ 60/63 tỉnh, thành phố.

Một số dự án đầu tư chậm triển khai, vướng mắc trong công tác quy hoạch, đền bù, giải phóng mặt bằng; các chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh đều giảm sút; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra. Việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; công tác giảm nghèo và xây dựng làng, xã nông thôn mới chưa bền vững. Tội phạm trật tự xã hội gia tăng, vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngoài ra, việc tham mưu triển khai thực hiện một số nội dung về công tác xây dựng Đảng chưa đảm bảo tiến độ quy định. Công tác phát triển đảng viên ở một số tổ chức cơ sở Đảng gặp nhiều khó khăn…

“Những tồn tại, hạn chế nêu trên cần phải được thảo luận, phân tích thật kỹ lưỡng về nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đồng thời phải khẩn trương chỉ đạo khắc phục, nếu không sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, làm giảm lòng tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và cả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Tôi đề nghị các đồng chí cần thảo luận, thẳng thắn nêu lên những giải pháp sát thực, phù hợp, hiệu quả để khắc phục trong thời gian đến”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.