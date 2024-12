Kẹt xe kéo dài gần 20km trên quốc lộ 19 tại đèo An Khê

(GLO)- Ngày 12-12, tại đèo An Khê nối tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định, hàng trăm chiếc ô tô con, xe khách, xe tải, container bị mắc kẹt kéo dài gần 20 km nhiều giờ liền. Nguyên nhân giữa đèo có hố nước sâu khiến các phương tiện không thể lưu thông qua lại.

Các đơn vị thi công công trình đèo An Khê đã huy động máy xúc cào bớt đất tạo rãnh thoát nước. Ảnh: Ngọc Minh

Từ ngày 10-12 đến nay, khu vực An Khê mưa lớn kéo dài, nước từ trên núi cao chảy xuống đèo và nơi các đơn vị đang thi công đã tạo thành hố nước sâu, cản trở các phương tiện tham gia giao thông.

Các đơn vị thi công công trình đèo An Khê đã dùng máy bơm công suất lớn hút nước ra khỏi hố, đồng thời huy động máy xúc cào đất đá ban xuống chân đèo nhằm tạo rãnh thoát nước.

Khối lượng đất đá nhiều, cộng với nước mưa từ đầu đèo, núi cao liên tục chảy xuống gây khó khăn cho đơn vị thi công, tình trạng kẹt xe kéo dài thêm.

Dưới cơn mưa tầm tã, nhiều người mắc kẹt tại đèo An Khê ngóng chờ thông xe, sớm về nhà. Ảnh: Ngọc Minh

Dưới cơn mưa tầm tã, hàng trăm chiếc xe nối đuôi nhau nằm chờ từ chân đèo đến đỉnh đèo theo cả hai hướng, khiến người đi đường cùng các tài xế vô cùng mệt mỏi.

Ngồi đợi từ sáng sớm, anh Trần Hùng-tài xế taxi (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) cho biết: Chiều 11-12, anh chở khách từ sân bay Phù Cát (tỉnh Bình Định) lên TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai). Sớm hôm nay anh trở về, khi đến giữa đèo An Khê thì gặp hố nước sâu không thể đi qua nên bị mắc kẹt, ngồi chờ từ 2 giờ 30 phút.

“Hố nước sâu nằm giữa đèo An Khê, hai bên núi cao nước liên tục chảy xuống. Với tốc độ máy múc đất, máy bơm nước phải vài giờ nữa mới cạn, may ra thông xe được”-anh Hùng nói.

Hố nước sâu giữa đèo An Khê là nguyên nhân gây ra tình trạng kẹt xe kéo dài hơn chục cây số. Ảnh: Ngọc Minh

Còn anh Nguyễn Mạnh Quyền (xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang) thì chia sẻ: Khi đi tới đầu thị xã An Khê, anh được bạn thông tin đèo An Khê đang bị kẹt nên tới xã Song An anh dừng xe vào quán nước bên đường ăn miếng bánh lót dạ, đợi thông xe, hạn chế ùn ứ khu vực đầu đèo.

“Tôi thường chở chuối xuống Bình Định bán và sẽ ăn sáng dưới đó. Ai ngờ kẹt xe từ sớm đến trưa. Đây là lần thứ 3 trong năm nay xảy ra kẹt xe tại đèo An Khê. Tôi mong các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để giao thông đi lại thuận lợi hơn”-anh Quyền kiến nghị.

Hàng trăm chiếc xe ô tô bị mắc kẹt tại đèo An Khê kéo dài hơn 20 km. Ảnh Ngọc Minh

Nhà ngay đầu đèo An Khê, ông Bùi Văn Huệ (thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) thường xuyên chứng kiến tình trạng kẹt xe kéo dài hàng chục cây số, đậu kín trước nhà mình.

“Mỗi khi mưa xuống khiến đoạn đường đang thi công bị ngấm nước, gây ra sình lầy. Bên cạnh đó, lượng xe lưu thông nhiều khiến đường bị sụp lún, các xe tải nặng khó khăn di chuyển dễ dẫn đến ùn tắc. Mấy hôm nay khu vực đèo An Khê mưa liên tục, nước 2 bên núi đổ xuống, cộng với không có chỗ thoát đã tạo thành ao nước sâu, phương tiện giao thông không thể đi qua, nhiều xe mắc kẹt phải nằm chờ nhiều giờ”-ông Huệ kể.

Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Tấn Hậu-Phó Chủ tịch UBND xã Tây Thuận ( huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) cho biết: “Từ sáng sớm ngày 12-12 đã có hàng trăm chiếc xe bị mắc kẹt tại đèo An Khê kéo dài gần 20km. Lực lượng Công an đã có mặt để điều tiết phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự. Các đơn vị thi công đang nỗ lực giải phóng đất đá, khơi rãnh thoát nước, cố gắng thông xe sớm nhất có thể”.