Kbang huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho 368 người

Từ ngày 1-1-2025, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề do Bộ Xây dựng cấp và không được hành nghề độc lập.

(GLO)- Xe ô tô tải chở phân bò đang lưu thông trên tuyến đường Cao Bằng (thuộc địa phận tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thì mất lái rồi lật nghiêng, tài xế may mắn thoát nạn.

59.000 căn nhà trên địa bàn TP.HCM đủ điều kiện nhưng chưa được cấp sổ hồng, do dự án vướng mắc về thuế, pháp lý. Hiện Sở TN-MT TP.HCM đang gấp rút tìm cách gỡ vướng cho số căn hộ này.

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công an huyện Đak Pơ tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng-chống tác hại của rượu bia cho người dân địa phương.