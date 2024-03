Israel quyết tâm đổ bộ vào Rafah, cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Đối với Israel, việc đánh bại Hamas ở Rafah là rất quan trọng, có thể quyết định cục diện cuộc chiến tại Gaza.

Tình hình này cho thấy sự căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Israel và đồng minh quan trọng như Mỹ. Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden muốn thuyết phục các quan chức cấp cao của Israel, cho rằng việc trấn áp Hamas không cần phải mở cuộc đổ bộ Rafah. Theo như dự kiến, các quan chức Israel sẽ đến Mỹ trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, Israel vừa phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Thông qua vai trò trung gian của Qatar và Ai Cập, lực lượng Hamas và quân đội Israel đang đẩy mạnh đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận lệnh ngừng bắn trong vòng 6 tuần tới để đổi lại sự tự do của 40 trong số 130 con tin vẫn đang bị Hamas bắt giữ ở Gaza.

Ngoài ra, Hamas cũng bày tỏ mong muốn hàng trăm ngàn người Palestine đã rời TP. Gaza và các khu vực xung quanh ở phía Nam trong giai đoạn đầu xung đột được phép trở về miền Bắc dải đất ven Địa Trung Hải.

Trong một diễn biến liên quan khác, Cơ quan tiền tệ Palestine (PMA) cho biết khu vực Dải Gaza đang khủng hoảng thanh khoản tiền mặt vì hoạt động ngân hàng bị gián đoạn do các cuộc tấn công đang diễn ra. Nguyên nhân bởi vì nhiều ngân hàng đã bị phá hủy và không thể mở lại các chi nhánh còn lại trong khu vực do các vụ đánh bom, tình trạng mất điện và mối lo ngại về an ninh. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng thanh khoản càng thêm trầm trọng khi phần lớn các máy ATM tại đây đã ngừng hoạt động.