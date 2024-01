(GLO)- Sáng 18-1, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và An ninh thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.