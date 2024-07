(GLO)- Hyundai Stargazer X được đánh giá cao trong phân khúc MPV với thiết kế mới táo bạo, mới mẻ, tiện nghi cùng sức mạnh động cơ và trang bị an toàn tối đa. Đáng chú ý, dòng xe này đang "khơi mào" cho cuộc chiến giá mới trong phân khúc MPV.

Là lựa chọn "ngon, bổ, rẻ" trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, Hyundai Stargazer X có giá bán chỉ từ 489 triệu đồng cho phiên bản thấp; mức giá 559 triệu đồng và 599 triệu đồng cho bản cao cấp. Người tiêu dùng vẫn được sở hữu cỗ máy SmartStream 1.5L, hộp số tự động iVT với kích thước 7 chỗ rộng rãi. Đây là những mức giá đáng cân nhắc khi Stargazer sở hữu hàng loạt trang bị vượt trội, khó có thể nghĩ đến với các mẫu xe khác trước đây.

Bản tiêu chuẩn của Stargazer trang bị những tính năng cơ bản như đèn halogen, vô-lăng và ghế bọc nỉ, điều hòa chỉnh cơ. Xe không có màn hình giải trí, công nghệ an toàn chỉ được hỗ trợ bởi cảm biến lùi, phân phối lực phanh điện tử, ABS, không có cân bằng điện tử. Với giá bán rẻ nhất trong phân khúc, mẫu xe này chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ.

So với bản thường, Hyundai Stagazer X có khoảng sáng gầm cao hơn (200 mm so với 185 mm), la-zăng 17 inch (so với 16 inch bản tiêu chuẩn). Kích thước dài, rộng, cao của bản X lớn hơn bản thường. Tuy nhiên, trục cơ sở vẫn 2.780 mm. Thiết kế mặt ca-lăng bản X được tinh chỉnh, nắp ca-pô thêm các đường dập nổi mạnh mẽ. Bản X còn có ốp bánh xe, tay nắm cửa mạ crôm, đèn pha LED.

Bên cạnh đó, ở phiên bản Stargazer X, Hyundai trang bị tính năng sạc không dây tương tự Toyota Veloz. Đặc biệt, xe được trang bị kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây đầu tiên của phân khúc. Bản cao nhất lắp dàn âm thanh 8 loa Bose.

Giống như nhiều đối thủ trong phân khúc như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz, bản X cũng có phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, một nâng cấp mới so với bản thường cũ. Bản X cao cấp sở hữu thêm các công nghệ an toàn thuộc gói ADAS như cảnh báo va chạm phía trước, phanh hỗ trợ va chạm phía trước/sau, hỗ trợ phanh tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình...

Xét về trang bị và tiện nghi, 2 bản Stargazer X tương đương với các bản cao cấp của những mẫu xe bán chạy hàng đầu phân khúc như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz. Tuy nhiên, giá bán của dòng xe này là một lợi thế lớn, bởi các mẫu như Veloz Top, Xpander Cross có giá lần lượt 660 triệu đồng và 689 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Hyundai Stargazer 2024 được phân phân phối chính hãng 3 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:

Tên phiên bản Giá niêm yết Tiêu chuẩn 489 triệu VNĐ X 559 triệu VNĐ X cao cấp 599 triệu VNĐ

* Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.